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Kripto Paralar İçin Dönüm Noktası: Altcoin’in Piyasaya Sürülmesine Çok Az Zaman Kaldı!

Kripto paralar için bir dönüm noktası yaklaşıyor. Yeni bir altcoin için tarih verildi ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
23:40
21 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Cardano ile ilgili önemli bir haberde, stablecoin’in ihraççısı COTI’ye göre, ilk algoritmik stablecoin DJED nihayetinde Ocak 2023’te ağın ana ağında piyasaya sürülecek.

COTI CEO’su Shahaf Bar-Geffen, duyuruyu Pazartesi günü 2022 Cardano Zirvesi sırasında yaptı ve daha sonra resmi Twitter hesapları tarafından onaylandı. Bu haber, daha önceki Vasil Hard Fork ertelemesinin ana ağ başlangıcında bir gecikmeye neden olduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi.

DJED, DJED Pay İçin Yol Açıyor

Duyuruya göre, aşırı teminatlı algoritmik stablecoin’in kapsamlı denetiminin başarılı olması sonucunda lansman tarihi Ocak 2023 olarak belirlendi. Cardano Vakfı ve COTI tarafından Djed Pay adlı bir ödeme platformu ve kripto para ödeme ağ geçidi de tanıtıldı. İşletmelerin Djed’i ödeme olarak kabul etmelerini sağladı.

COTI’nin, özel test ortamında Cardano node sürüm 1.35.x’i daha etkin bir şekilde barındırmak için zincir dışı kodu iyileştirme adımlarını içeren Djed geliştirme çabaları hakkında topluluğa son bir güncelleme sunmasının üzerinden yalnızca iki ay geçti.

Bar-Geffen, Djed’in piyasaya sürülmesinin önemini vurgularken, COTI ve Input Output Global’in (IOG) ortak çabalarıyla oluşturulmasına katkıda bulunan stablecoin’in başarısını sağlamak için gösterilen çabaya işaret etti.

Ayrıca şöyle devam etti,

Son piyasa olayları, dalgalanmalara karşı güvenli bir limana ihtiyacımız olduğunu bir kez daha kanıtladı ve Djed, Cardano ağında bu güvenli liman olarak hizmet verecek. Sadece stable bir coine değil, aynı zamanda merkezi olmayan ve zincirleme rezerv kanıtına sahip bir coine de ihtiyacımız var.

DJED’in Yeni Ortaklıkları

Açıklamaya göre, halihazırda oluşturulmuş olan 40 işbirliğinden, stablecoin piyasaya sürüldüğünde birkaç özel ortak ve merkezi olmayan borsalarla (DEX’ler) birleştirilecek. Stablecoin kullanan ve likiditesine katkıda bulunan müşteriler, Djed’in bağlanacağı DEX’lerden ödül şeklinde teşvikler alacak.

Kuruluşlar tarafından üstlenilen çok sayıda ortaklık arasında, Ağustos ayında piyasa yapıcı Cardano DEX WingRiders ile işbirliği kuruldu. Buna ek olarak, zincir içi RPG oyunu Cardano Warriors ile yapılan işbirliği, oyuncuların ADA yerine Djed’i ödeme aracı olarak kullanmalarını sağlayacak. Ek olarak, Empowa ve Axo da stablecoin’i entegre etme niyetlerini belirttiler.

COTI ekibi ayrıca stablecoin’in gerekli tüm güncellemeleri ve geliştirmeleri alacağını açıkladı. Müşterilerin ve ortakların bundan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için, stablecoin’e doğru yardımcı olmak için mevcut tüm insan gücünü kullanacaklar.

Haberler Cardano’nun yerel token’ı ADA’nın fiyatını pek etkilemedi. Bununla birlikte, kripto piyasasındaki FTX kargaşasının ortasında fiyat güçlü kaldı. XRP’nin fiyatı son 24 saat içinde %1,2 arttı ve şu anda yazı yazılırken 0,30 dolar seviyesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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