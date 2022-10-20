Düşüşte kripto para yatırımcılarının en azından bir kısmı güvenli limanı (17 günlüğüne de olsa) bulmuş gibi görünüyor.

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En büyük 50 kripto para arasında olan bu altcoin diğer kripto paralar düşerken fiyatını artırıyor. Peki ama neden? Elbette bir sebebi var. Bazı kripto paralar piyasadan pozitif ayrışır ve tüm yatırımcılar bu altcoine yatırım yapmış olmayı umar. Akıntıya karşı yüzen altcoinin güncel durumunu ve beklentileri ele alıyoruz.

Elrond (EGLD)

Santiment tarafından sağlanan verilere göre Elrond coşkusu Telegram’da yapılan promosyon ve ödüller nedeniyle önemli ölçüde arttı. 18 Ekim’den bu yana sosyal aktivitesinde ciddi artış yaşayan EGLD, Santiment’in trend olan ilk on kripto kelimesi listesinde üçüncü sırada yer aldı. Genellikle, bir varlığın sosyal aktivitesindeki artış, fiyatıyla doğru (eğer Terra gibi iflas edip piyasadan 40 milyar dolar silmesiyse) orantılıdır. Santiment’in verilerinin gösterdiği gibi, EGLD‘nin fiyatı son sosyal medya hareketliliğine oldukça güzel bir cevap verdi.

Son 1 ayın en yüksek seviyesine çıkan EGLD 59 doları aştı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada ise %2 artışla 58,43 dolarda bulunuyor. 3 Ekim tarihinde 50 doları aşan altcoin diğer kripto paralardan ayrışarak kazançlarını artırmaya devam etti. 13 Ekim düşüşünü görmezden gelirse fiyatın bu ay sürekli yukarı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Üstelik günlük işlem hacmi yazı hazırlandığı sırada %47 artışla 71,8 milyon dolar civarındaydı. 1,3 milyar dolar piyasa değerine ulaşan kripto para en büyük 38’inci kripto para konumunda.

EGLD Yorum

Altcoinin Göreceli Güç Endeksi (RSI), artan ayı baskısı düşüş trendine girmesine neden olmadan önce 10 Ekim’de aşırı alım bölgesine girdi. Ancak, boğaların alım momentumunu sürdürmesiyle RSI 68,47’de sabitlendi. Yükselişte olan EGLD’nin Para Akış Endeksi (MFI) bu yazı yazılırken 61,85 seviyesindeydi. Ayrıca EGLD piyasasında yeterli boğa varlığına işaret eden Chaikin Para Akışı’nın dinamik çizgisi (yeşil) 0,08’de merkez çizginin üzerinde konumlandı.

Satın alma momentumu güçlü görünüyor ve EGLD için ilerleyen günlerde yükselişin devam etme ihtimali var. Yatırımcıların en azından bir kısmı 17 gündür kendilerine güvenli bir liman buldu. Elbette kripto paralar sürprizlerle doludur. Yatırımcıların sonsuza kadar yükseliş beklemesi onlara kayıp da getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.