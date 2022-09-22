Sürekli negatif ve karamsar gelişmeler duyan yatırımcılar artık yıldı. Bu veriler bir miktar rahatlamaya işaret ediyor.

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Sosyal medyada kripto paralar için daha büyük kayıpların yaşanacağı senaryolar tartışılırken bu veri yüreklere su serpti. Bitcoin için 13.000 doları orta vadede hedefleyen analistler var bu senaryo altcoinlerin mevcut seviyelerinden %70’in üzerinde erimesi anlamına geliyor. Peki durum bu kadar kötü mü? Son veriler kripto paraların geleceğine dair neler söylüyor?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Haftalıkta %7 değer kaybeden Bitcoin, altcoinlerin de kırmızıya bürünmesine neden oldu. Kral kripto para birimi Fed tarafından açıklanan faiz kararının ardından negatif görünümünü sürdürüyor. Son zamanlarda, BTC’nin fiyatı üç ayın en düşük seviyesine kadar indi. Birçok gösterge ayı piyasasında olduğumuzu doğruluyor ve Bitcoin’in negatif performansını açıklıyor. Ancak birkaç gösterge ve on-chain ölçümler yakında trendin tersine dönebileceğine işaret ediyor.

CryptoQuant’ta analist ve yazar olan BaroVirtual, piyasada devam eden yüksek satış baskısına farklı bir çerçeveden bakış sundu. Analizinde 6-12 ay arasında kripto tutan yatırımcıların varlıklarını sattığı bir senaryoya dikkat çekti. Satış baskısının artmasının nedeni budur.

BaroVirtual şunları söyledi;

“6-12 ay arasındaki yaş grubuna dahil olan yatırımcıların SOAB (Borsa Girişi-Harcanan Çıktı Yaş Bantları) metriği, kripto borsalarına bir GİRİŞ sinyali verdiğinde, genellikle bu yaş grubundaki yatırımcıların karamsar olduklarını ve kripto paralarını yakında satma eğiliminde olduklarını anlarız. Güncel veriye göre bası azalabilir”.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Borsalardan çıkış yapan Bitcoin miktarı da piyasadaki düşüşe rağmen bir artış kaydetti. Buna bağlı olarak son 24 saatte Bitcoin fiyatı iniş/çıkışlar yaptı. Fed sonrası ağırlıklı olarak düşüş eğilimini sürdürdü.

Yine de tüm bunlara rağmen Fed’in önümüzdeki yıl faiz artımlarına devam edeceğini biliyoruz. Üstelik %2 enflasyon hedefleri için tahminlerini 2025 yılına ötelediler. Şimdilik makro ekonomik gelişmeler bize net bir trend dönüşünün yakın zamanda düşük bir ihtimale sahip olduğunu söylüyor.

Son bir veriye daha değinelim. BTC’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr bir konumdayken, Stokastik piyasanın aşırı satım durumunda olduğunu ortaya koydu. Bu aynı zamanda bir ara yükselişin yaşanabileceğine işarettir.