Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupa Birliğinin kripto para yönetmeliğini onaylamasının ardından bir ülke daha kripto para yasalarını netleştirdi. ABD, AB ve daha birçok yargı bölgesinde kripto paralara yasal zemin oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Çin yasaklarının ardından ABD kripto paralara karşı daha ılımlı bir yaklaşım benimsedi. İnovasyonun getireceği faydaları öngören devletler kripto paraları kısıtlamak istemiyor.

Kripto Para Yasası

Rus haber ajansı TASS’ın bugün yayınladığı rapora göre Kazakistan Meclisi (ülkenin yasama organının alt meclisi) beş yeni kripto yasa tasarısını onayladı. Tasarının bir kısmı henüz Eylül ayı sonunda sunulmuştu. Hızla tamamlanan düzenleme “teminatlı ve teminatsız dijital varlıkların” ihracı ve dolaşımını ele alıyor. Alt meclisin Ekonomik Reform ve Bölgesel Kalkınma Komitesi üyesi Ekaterina Smyshlyaeva ayrıca yasa tasarılarının Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’in kripto madenciliğiyle ilgili sorunları engellemeye yönelik talimatları “doğrultusunda” geliştirildiğini söyledi.

Çin’in kripto paraları ve özellikle enerji yoğun madenciliği yasaklamasının ardından madenciler ülkeden taşınmaya başladı. Elektrik fiyatının ucuz olduğu Kazakistan, Teksas gibi bölgelere taşınan kripto para madencileri faaliyetlerini sürdürüyor. Hatta Bitcoin hash gücü tüm zamanların en yüksek seviyesini bile aştı. Çin yasaklarının verdiği hash gücü kaybından 3 içinde kurtulan Bitcoin, düşen karlılık oranlarına rağmen madencilerin halen ilgi odağı. Ethereum madenciliğinin sona ermesi ve kripto para fiyatlarında madencilerin beklediği yükseliş nedeniyle operasyonlar faaliyetlerini sürdürüyor.

Kripto Para Madencileri İçin Risk

İran birçok kez ülkede enerji kesintilerine neden olduğu için kripto para madenciliğini geçici olarak yasakladı. Madencilerin akın ettiği Kazakistan ana cazibe merkezi haline geldi. Ülke kısa süre sonra enerji kıtlığıyla mücadele etmeye başladı ve yetkililer madencilik sektörünü baskı altına almaya başladı. Mayıs ayından bu yana hükümet, kripto madencilerinin faaliyetlerini yerel makamlara kaydettirmelerini zorunlu kıldı. Temmuz ayında Tokayev, kripto madencileri üzerindeki vergileri artıran yasayı imzaladı.

Kripto para madencilerinin ülkeye sağladığı artıların farkında olan Tokayev bazı kısıtlamalar getirerek operasyonların devam ettirilmesini istiyor. Kripto para madencileri özellikle istihdam ve ülkeye yapılan yatırımlar sebebiyle devletlerin de ilgi odağında. Konuya aşina kaynaklara göre meclisten geçen 5 yeni taslağın onaylanması bekleniyor.