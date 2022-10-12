Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Yasaları Bir Ülkede Daha Kesinleşti! Yasak Var Mı?

Kripto Para Yasaları Bir Ülkede Daha Kesinleşti! Yasak Var Mı?

Kazakistan kripto paralarla ilgili yeni taslağı onayladı. Tasarı yasalaşacak mı?
19:45
12 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupa Birliğinin kripto para yönetmeliğini onaylamasının ardından bir ülke daha kripto para yasalarını netleştirdi. ABD, AB ve daha birçok yargı bölgesinde kripto paralara yasal zemin oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Çin yasaklarının ardından ABD kripto paralara karşı daha ılımlı bir yaklaşım benimsedi. İnovasyonun getireceği faydaları öngören devletler kripto paraları kısıtlamak istemiyor.

Kripto Para Yasası

Rus haber ajansı TASS’ın bugün yayınladığı rapora göre Kazakistan Meclisi (ülkenin yasama organının alt meclisi) beş yeni kripto yasa tasarısını onayladı. Tasarının bir kısmı henüz Eylül ayı sonunda sunulmuştu. Hızla tamamlanan düzenleme “teminatlı ve teminatsız dijital varlıkların” ihracı ve dolaşımını ele alıyor. Alt meclisin Ekonomik Reform ve Bölgesel Kalkınma Komitesi üyesi Ekaterina Smyshlyaeva ayrıca yasa tasarılarının Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’in kripto madenciliğiyle ilgili sorunları engellemeye yönelik talimatları “doğrultusunda” geliştirildiğini söyledi.

Çin’in kripto paraları ve özellikle enerji yoğun madenciliği yasaklamasının ardından madenciler ülkeden taşınmaya başladı. Elektrik fiyatının ucuz olduğu Kazakistan, Teksas gibi bölgelere taşınan kripto para madencileri faaliyetlerini sürdürüyor. Hatta Bitcoin hash gücü tüm zamanların en yüksek seviyesini bile aştı. Çin yasaklarının verdiği hash gücü kaybından 3 içinde kurtulan Bitcoin, düşen karlılık oranlarına rağmen madencilerin halen ilgi odağı. Ethereum madenciliğinin sona ermesi ve kripto para fiyatlarında madencilerin beklediği yükseliş nedeniyle operasyonlar faaliyetlerini sürdürüyor.

Kripto Para Madencileri İçin Risk

İran birçok kez ülkede enerji kesintilerine neden olduğu için kripto para madenciliğini geçici olarak yasakladı. Madencilerin akın ettiği Kazakistan ana cazibe merkezi haline geldi. Ülke kısa süre sonra enerji kıtlığıyla mücadele etmeye başladı ve yetkililer madencilik sektörünü baskı altına almaya başladı. Mayıs ayından bu yana hükümet, kripto madencilerinin faaliyetlerini yerel makamlara kaydettirmelerini zorunlu kıldı. Temmuz ayında Tokayev, kripto madencileri üzerindeki vergileri artıran yasayı imzaladı.

Kripto para madencilerinin ülkeye sağladığı artıların farkında olan Tokayev bazı kısıtlamalar getirerek operasyonların devam ettirilmesini istiyor. Kripto para madencileri özellikle istihdam ve ülkeye yapılan yatırımlar sebebiyle devletlerin de ilgi odağında. Konuya aşina kaynaklara göre meclisten geçen 5 yeni taslağın onaylanması bekleniyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Dünyasında İflaslar Birbiri Ardına Geliyor! Dev Firmalar Birbirine Girdi!
Kripto Dünyasında İflaslar Birbiri Ardına Geliyor! Dev Firmalar Birbirine Girdi!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
ABD Hazine Bakanlığına Kripto Para Davası!
ABD Hazine Bakanlığına Kripto Para Davası!
43 Trilyon Dolarlık Dev ve Kripto Para Planının Detayları!
43 Trilyon Dolarlık Dev ve Kripto Para Planının Detayları!
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
2 Gün Kripto Paralar İçin Çok Kritik! Saat ve Diğer Detaylar!
2 Gün Kripto Paralar İçin Çok Kritik! Saat ve Diğer Detaylar!
21Shares, Ortadoğu’nun İlk Spot Bitcoin ETP’si Bombasını Patlattı!
21Shares, Ortadoğu’nun İlk Spot Bitcoin ETP’si Bombasını Patlattı!
Dünyanın En Büyük Dijital Varlık Yöneticisi Grayscale’den SEC’e Ağır Suçlama!
Dünyanın En Büyük Dijital Varlık Yöneticisi Grayscale’den SEC’e Ağır Suçlama!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022