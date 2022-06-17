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Kripto Para Piyasasındaki Çöküşe Rağmen Altcoin Furyası Sürüyor!

Kripto para piyasasındaki büyük çöküşe rağmen piyasaya sürülen yeni altcoin'lerin sayısı hızla artıyor. Sadece 2022'de altcoin'lerin sayısı yüzde 22 arttı.
18:00
17 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki büyük çöküşe rağmen, geliştiriciler piyasaya yeni altcoin‘ler sunmak için ilerlemekten geri durmuyor gibi görünüyor. CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, varlığı bilinen altcoin’lerin sayısı 20 bine dayanmış durumda.

6 Ayda Yüzde 22’lik Artış

Piyasaya dahil olan altcoin’lerin sayısı hızla artıyor. CoinMarketCap‘in verilerine göre, 17 Haziran itibariyle piyasaya sürülen altcoin’lerin sayısı 19 bin 920 ile 20 bine oldukça yaklaştı. Altcoin’lerin sayısı yalnızca 2022’de yüzde 22’lik yükselişle 3 bin 683 arttı.

Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olmasına ve on yıldan biraz uzun bir süredir var olmasına rağmen, altcoin’lerin sayısı ABD’de halka arz olan şirketlerin yaklaşık iki katına ulaşmış durumda. Altcoin’lerin sayısındaki hızlı yükseliş, yeni kripto para projelerinin kullanıma sunulmasını düzenleyen net yasal düzenlemelerin olmamasıyla doğrudan bağlantılı. Bireyler, bu doğrultuda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi ülkelerin kanun yapıcıları tarafından katı düzenleyici inceleme olmaksızın kendi altcoin’lerini piyasaya sorunsuz bir şekilde sürebiliyor.

Özellikle, kripto para piyasasının 2021’de önemli bir büyüme kaydetmesiyle ve Bitcoin gibi varlıklar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından altcoin’lerin sayısı hızla artmaya başladı. Kripto para piyasasındaki büyümenini itici faktörlerinden biri, gelecekte potansiyel bir ralliden yüksek kâr alınabilecek yeni altcoin projelerinin sayısının yakında azalacağı algısından kaynaklanıyor. Ek olarak, kripto para piyasasındaki çöküşün ortasında, çoğu yatırımcı farklı altcoin’e daha fazla para enjekte etme eğilimindedir, bu da yeni altcoin’lerin çıkarılmasına ilham veriyor gibi görünüyor.

Düzenlemeler Altcoin’leri Vurabilir

Gelecekte, özellikle sektörü yönetmek için yeni yasalar çıkaran daha fazla yargı yetkisi ile yeni altcoin’lerin lansmanlarının nasıl etkileneceğine odaklanılacak.  Şu anda düzenleme eksiklikleri, kötü aktörlerin kendilerinden şüphelenmeyen yatırımcılardan kâr etmek için piyasadan yararlanmaya teşvik ediyor. Örneğin, Terra (LUNA) çöküşü, kripto piyasasının yaşayabilirliği konusunda şüphelerin artmasına neden oldu. Özellikle, altcoin projesinin kurucusu Do Kwon, ekosistem çöküşüne yol açan dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi.

Genel olarak, yeni altcoin projeleri, piyasada kullanım durumları oluşmuş ve oturmuş olan Bitcoin ve Ethereum gibi yerleşik kripto paraları taklit etmeye çalışıyor. Ancak analistler, sektör büyüdükçe, gelecek varlıkların çoğunun kullanım eksikliğinden dolayı hızla silinip gideceğini düşünüyor.

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