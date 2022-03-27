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Bitcoin 45.000 Doları Gördü! Kripto Para Kahininden Bitcoin ve Altcoin Yorumu!

Popüler kripto para analistinin görüşleri piyasaya dair umut veriyor. 2020 ve 2022 Mart aylarındaki benzerlik ilgi çekici!
20:51
27 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 45.000 doları zorluyor, geçtiğimiz dakikalarda fiyat 45.036 dolara kadar yükseldi. Hafta sonu hacim ortalamanın altında kaldı fakat altcoinlerin bir kısmı çift haneli yükselişine devam ediyor. Zilliqa son 24 saatte %100’ün üzerinde artış yaşadı. Peki piyasalardaki genel pozitif hava devam edecek mi?

Bitcoin ve Altcoin Yorumu

Popüler bir kripto stratejisti ve yatırımcısı olan Credible yaklaşık 318.000 takipçisine güncel beklentilerini paylaştı. Credible piyasalarda daha büyük bir dalgalanma bekliyor ve aylardır gelmeyen boğa sezonuna yaklaşmış olabilir.

Credible şunları söyledi;

“Piyasa iyi görünüyor. Bitcoin tırmanmaya devam ediyor. BTC mükemmel görünüyor, bu tam olarak görmek istediğimiz şeydi. Şimdi bu potansiyel üçgenin üst trend çizgisini kırdık”.

Analiste göre yukarı yönlü agresif bir hareket göreceğiz ve bu Bitcoin’in yeni ATH yolculuğunu başlangıcı olabilir.

Bitcoin (BTC) Düşüşü Bitti Mi?

Credible’a göre, üçgen yapısından kopuş, Bitcoin’in 36.000 dolara kadar geri çekilme olasılığını neredeyse siliyor. Bununla birlikte, Bitcoin’in hala 40.000 dolarlık fiyat aralığını düzeltebileceğini belirtiyor.

Bitcoin Grafiği 2020

Daha düşük zaman dilimlerine bakıldığında Credible, Bitcoin‘in piyasa yapısının, BTC’nin pandemi kaynaklı çöküşten aniden kurtulduğu Mart 2020’deki fiyat hareketini hatırlattığını vurguluyor. Credible, BTC’nin Mart 2020 toparlanması sırasındaki dört saatlik grafiğini, ardından benzerlikleri göstermek için Bitcoin’in son birkaç gündeki bir saatlik zaman dilimindeki fiyat hareketini paylaşıyor.

Bitcoin Grafiği 2022

Önümüzdeki hafta İngiltere’nin kripto paralarla alakalı düzenleme çalışmalarını öğreneceğiz. Bununla birlikte yakında FOMC tutanakları açıklanacak ve şahin görünümünü devam ettiren FED’in önümüzdeki toplantılarda neler planladığını göreceğiz. FED yıl boyunca 6 faiz artışıyla birlikte %2,5’lik hedefini zaten açıklamıştı. Bir sonraki toplantı mayıs ayının ilk haftasında olacak ve 50 baz puanlık artışlar görebiliriz. Eğer FED ihtiyaç duyarsa %2,5 hedefinin üzerine çıkabilir ancak bu senaryoda bile enflasyonun altında kalan faizlerin negatif durumu devam edecek. Üstelik Ukrayna kriziyle alakalı beklentiler o kadar da iyimser değil. Rusya’nın batı ittifakı tarafından yaptırımlarla kıskaca alınması küresel enflasyonu daha da yükseltecek. Bu aşamada Bitcoin enflasyonla mücadele konusunda kendini ispat etmek için büyük bir fırsat yakalayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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