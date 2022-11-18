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Hacim düşüyor ve bu bize önemli bir hareketin sinyalini gönderiyor olabilir. Kripto paralarda son durum ne? FTX olayının etkileri 13 gündür piyasalarda hissediliyor. Bitcoin 2 yılın ardından 15.500 dolarlı seviyelere döndü ve borsalardan ciddi oranda çıkışlar görüyoruz. Peki sonsuza kadar düşüş devam edecek mi?

Kripto Para Düşüşü Bitti Mi?

Bugünlerde işlem hacmi ciddi anlamda düştü ve aşırı satışların artık bir ara yükselişi başlatması gerekiyor. Düşen hacimler genellikle ara yükselişleri müjdelemiştir. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.700 dolarda bulunuyor. BTC ve ETH fiyatları, kripto piyasasında belirsizlik yaratan yatay bir yolda yürümeye devam ediyor. Ancak, bu coinlerde devam eden konsolidasyon, piyasa düşüş trendine devam etmeden önce kısa bir ara verileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, toplam kripto piyasası hacmi son 24 saatte %10,5 azalarak 50,06 milyar dolara geriledi. Şu anda, DeFi’deki toplam hacim 2,54 Milyar dolar ve bu da toplam kripto piyasası 24 saatlik hacminin %5,08’ini oluşturuyor.

Kripto piyasasında geçen hafta yaşanan kan banyosunun ardından Bitcoin fiyatı yatay seyretti. Ancak bu konsolidasyon ters bir flama formasyonunun oluşumunu yansıtmaktadır. Bu formasyonun temel konsepti, satıcılar hakim düşüş trendine devam etmeden önce bir mola dönemi (konsolidasyon) sunmaktır.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Teknik kurguya göre, düşük destek trend çizgisinin altında bir kırılma, fiyatları 15.825 dolara kadar çekebilir. Aksine, genel trend çizgisinin üzerinde bir kırılma, düşüş teorisini geçersiz kılacaktır. Bu durum aşırı satışlarla dip seviyelerine yakın seyreden altcoinlerin %20’ye varan ortalama kazançlar elde etmesini sağlayabilir. Özellikle 18.000 dolar üzerinde kapanışlar yatırımcıların altcoinlerde ara ralliler gördüğü bir dönemi başlatabilir.

Ethereum (ETH) ise azalan bir üçgen formasyonu oluşturuyor. Ethereum fiyatı şu anda 1.219 dolardan işlem görüyor ve bu formasyon için boyun çizgisi desteği 1190-1180 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle, söz konusu desteğin altında 4 saatlik bir mum kapanışı satış momentumunu hızlandıracaktır. Tersi senaryoda fiyat 1.387 dolar seviyesine kadar tırmanabilir. Yatırımcıların FTX ve Alameda bağlantılı iflas FUD’larına karşı temkinli olmaya devam etmesi yararlı olabilir.