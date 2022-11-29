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Dogecoin (DOGE) sürpriz rallileri ve Musk etkisi sayesinde odak noktası olmaya devam ederken, yeni söylentiler büyük heyecan yarattı.

Michael Saylor, DOGE mi Alacak?

Microstrategy kurucu ortağı Michael Saylor, son zamanlarda Twitter’da Elon Musk ile etkileşime giriyor. Bu durum, kripto para topluluğunun ve bazı uzmanların aklına çarpıcı bir soru getirdi. Bugünlerde sektörde Bitcoin’e (BTC) verdiği destekle bilinen Michael Saylor’ın Dogecoin (DOGE) satın alıp almayacağını merak ediliyor. En acımasız ayı piyasalarında bile dipten Bitcoin alımları yapan Saylor, aslında altcoin’lere yönelik eleştirileri ile ön plana çıkıyor. Her ne kadar şu anda sadece spekülasyon olsa da, Microstrategy’nin BTC’nin en büyük kurumsal sahibi olduğunu düşünürsek DOGE için çok büyük bir müjde daha gelebilir. Önemli bir kripto para destekçisi olan Elja Boom, 600.000 Twitter takipçisine Michael Saylor’ın DOGE’u gerçekten ne zaman satın alacağını sordu. DOGE’nin Twitter’ın ödeme sistemine entegre edilebileceği ihtimali de meme coin’e olan ilgiyi körükleyebilir. Bu nedenle Saylor gibi isimler DOGE’ye yatırım yapmaya başlayabilir. Tesla, hala Bitcoin tutuyor ve bazı ürünlerinde ödeme için DOGE kabul ediyor.

Elon Musk’ın Dogecoin’e verdiği büyük destek, DOGE fiyatı için en büyük katalizör olarak görülüyor. Musk’ın Twitter’ı resmi olarak devralmasının ardından DOGE daha da büyük önem kazandı. Tesla CEO’su ayrıca, kripto para birimleri kullanılarak Twitter ödemeleri yapılma olasılığına sıcak yaklaşıyor. Musk’in bu hamlesi, yalnızca Dogecoin (DOGE) tabanlı Twitter ödemelerinin beklentilerine ilişkin beklentileri yükseltti. Kripto tabanlı Twitter ödemeleri hakkındaki spekülasyonlar son birkaç günde yoğunlaşırken, bazıları Microstrategy CEO’sunun memecoin’e ilgi duyup duymayacağını merak ediyor.

DOGE, İvme Kazanıyor!

Dogecoin fiyatı, Twitter yönetiminin Ekim 2022’nin sonlarında el değiştirmesinden sonra büyük bir artış gösterdi. CoinMarketCap’e göre, DOGE fiyatı son 24 saatte % 8 yükselerek an itibariyle 0,103181 dolardan işlem görüyor. Toplam piyasa değeri yaklaşık 12,50 milyar dolar olan DOGE, piyasa büyüklüğüne göre kripto para birimleri arasında 8. sırada yer alıyor.

Bu arada, Dogecoin (DOGE) kurumsal benimseme açısından da güçleniyor. Ekim 2022’de yapılan bir duyuruda DOGE, Google Cloud kullanıcılarının hizmetler için ödeme yapabileceği birkaç kripto para birimi listesinde yer aldı.