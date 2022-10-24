Kripto paralar ne zaman yükselir? CFTC Başkanı cevap verdi ve hazır olmak zorundayız dedi.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün CFTC Başkanı son derece önemli açıklamalarda bulundu bunlardan biri Ethereum’un emtia olduğuyla ilgiliydi. Daha sonra gelen ise kripto paraların bir sonraki boğa koşusuna bir işaretti. Aylardır süregelen ayı piyasaları uzun, sıkıcı ve acı verici olmaya devam ediyor. Ancak ABD CFTC Başkanı dahil birçok isim kripto paraların yeniden boğa sezonuna gireceğine inanıyor. Peki bugün yaptığı açıklamaları nasıl anlamalıyız?

Ethereum Menkul Kıymet Mi?

Kongre, kurumlar arasındaki yetki sınırlarını netleştirmek için devreye girdi. Haziran ayında tanıtılan Sorumlu Finansal Yenilik Yasası, çoğu kripto varlığın CFTC’nin düzenleyici yetkisi altına alınmasını önermektedir. CFTC ve SEC arasındaki itiş kakış bugün New York’ta devam etti ve CFTC Başkanı Rostin Behnam, Ethereum (ETH)’u bir emtia olarak gördüğün açıkladı.

Token sınıflandırması yıllardır süregelen bir konu ve yargı yetkisi için jokeylik yapan düzenleyiciler için bir çekişme noktası olmuştur. SEC’in o zamanki kurumsal finans direktörü William Hinman, 2018’de kamuoyuna yaptığı açıklamada, düzenleyicinin o sırada hem Bitcoin hem de Ethereum’u menkul kıymet olarak sınıflandırmayı planlamadığını söylemişti.

Eylül ayında Gensler geri adım atmış gibi göründü ve PoS geçişiyle gelen stake ile çalışma mekanizması nedeniyle onun menkul kıymet sınıflandırmalarıyla tutarlı olduğunu öne sürdü. Gensler’in açıklamalarının ardından ETH %11 düştü.

Haziran ayında tanıtılan Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası, bir mahkeme tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, çoğu kripto varlığın CFTC’nin düzenleyici yetkisi altına alınmasını önermektedir. Ara seçimler yaklaşırken, herhangi bir yasa tasarısının Kongre’de ilerlemeye devam etmesi pek olası değil, ancak yasa tasarısının destekçileri Sens. Cynthia Lummis, R-Wyo. ve Kirsten Gillibrand bu tasarının kesin olarak onaylanacağını düşünüyor. Yani ETH günün sonunda büyük ihtimalle emtia olarak kalacak ve SEC’in gazabı onu teğet geçecek.

Kripto Para Boğa Sinyali

Şimdi diğer eğlenceli konuya geçelim. CFTC Başkanı, bir sonraki kripto piyasası çöküşünün önünde olmak istediğini söyledi. Önemli bir piyasa düzenleyicisi, kriptonun bahar piyasası çöküşüne geri dönüşün “sadece bir zaman meselesi” olduğunu öngörüyor. Kripto paraların yeniden toparlanacağını ve Mayıs ayındaki iflasların yeniden yaşanacağını düşünen CFTC Başkanı iş başında olduklarının sinyalini verdi.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı Rostin Behnam şunları söyledi;

“Geçen bahar Celsius ve Three Arrows ile patlayan diğer bazı fonlarda neler olduğunu gördük. Şimdilik iflaslar duruldu. Ancak bunun birikmesi ve kendini yenilemesi sadece bir zaman meselesi ve bir dahaki sefere arkasında olmaktansa önünde olmayı tercih ederim.”

New York’ta Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği’nin yıllık toplantısında konuşan Behnam, şu anda Kongre tarafından değerlendirilmekte olan kripto piyasaları üzerinde daha geniş doğrudan yetki için son çağrısını yaptı.

Senato Tarım Komitesi’nde görüşülen ve Behnam ile ajansına kripto spot piyasaları üzerinde doğrudan yetki verilmesini öngören tasarı FTX CEO’su Sam Bankman-Fried ve şirketinden destek görürken, dijital varlık sektöründeki bazı geliştirici ve lobiciler buna temkinli yaklaştı.