Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) yaşanan belirsizlik etkisini devam ettirirken bazı altcoinler yükselişte!

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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’da (ETH), yaşanan yüksek volatilite devam ederken piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi arasında yer alan Solana (SOL) ve Binance aborsasının yerel tokenı olan (BNB) son 24 saat içerisinde en çok kaybeden kripto para birimleri arasında bulunuyor.

Kripto Para Birimlerinde Düşüş

Kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin son 24 saat içerisinde %1.34 oranında gerileyerek 21.531 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca Merge yükseltmesiyle kripto para piyasalarının gündeminde yer alan piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum, CoinMarketCap’den alınan verilere göre, son bir gün içerisinde %2.94 oranında değer kaybederek 1.663 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bununla birlikte piyasa değerine göre en büyük iki kripto para birimi, geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadıkları düşüşün ardından bir zemin oluşturma aşamasında bulunuyor. Geçen haftaya kıyasla kripto para devleri Bitcoin ve Ethereum sırasıyla %2.32, %5.02 oranında düşüş yaşandı.

Cardano (ADA) Yükselişte

Öte yandan popüler altcoinler arasında yer alan Solana son 24 saat içerisinde yaşanan %4.0 oranında düşüşle 35.07 ABD dolarına kadar geriledi. Ayrıca önde gelen kripto para birimi olan Binance’ın yerel tokenı olan BNB yaşadığı %3.1 oranında düşüşle 298 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasalarının kaybedenlerinin yanı sıra Vasil hard fork yükseltmesi ile ismini duyuran, hazırlık aşamasında olan yükseltmeye gelen eleştiriler ile gündem konusu olan Cardano (ADA) son 24 saat içerisinde %3,1 oranında yaşadığı kazanç ile 0.477 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bunların yanı sıra ABD Fed Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü, Jackson Hole’da merkez bankasının yıllık ekonomik sempozyumunda açılış konuşması yapması bekleniyor. Kripto para yatırımcılarının, faiz oranlarının yönüne ilişkin rehberlik eden toplantıdan çıkacak haberler doğrultusunda daha temkinli hareket etmesi öneriliyor.