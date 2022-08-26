Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Kripto Para Birimlerindeki Belirsizlik Sürerken Bu Altcoin Yükselişte!

Kripto Para Birimlerindeki Belirsizlik Sürerken Bu Altcoin Yükselişte!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) yaşanan belirsizlik etkisini devam ettirirken bazı altcoinler yükselişte!
17:35
26 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’da (ETH), yaşanan yüksek volatilite devam ederken piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi arasında yer alan Solana (SOL) ve Binance aborsasının yerel tokenı olan (BNB) son 24 saat içerisinde en çok kaybeden kripto para birimleri arasında bulunuyor.

Kripto Para Birimlerinde Düşüş

Kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin  son 24 saat içerisinde %1.34 oranında gerileyerek 21.531 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca Merge yükseltmesiyle kripto para piyasalarının gündeminde yer alan piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum, CoinMarketCap’den alınan verilere göre, son bir gün içerisinde %2.94 oranında değer kaybederek 1.663 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bununla birlikte piyasa değerine göre en büyük iki kripto para birimi, geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadıkları düşüşün ardından bir zemin oluşturma aşamasında bulunuyor. Geçen haftaya kıyasla kripto para devleri Bitcoin ve Ethereum sırasıyla %2.32, %5.02 oranında düşüş yaşandı.

Cardano (ADA) Yükselişte

Öte yandan popüler altcoinler arasında yer alan Solana son 24 saat içerisinde yaşanan %4.0 oranında düşüşle 35.07 ABD dolarına kadar geriledi. Ayrıca önde gelen kripto para birimi olan Binance’ın yerel tokenı olan BNB yaşadığı %3.1 oranında düşüşle 298 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasalarının kaybedenlerinin yanı sıra Vasil hard fork yükseltmesi ile ismini duyuran, hazırlık aşamasında olan yükseltmeye gelen eleştiriler ile gündem konusu olan Cardano (ADA) son 24 saat içerisinde %3,1 oranında yaşadığı kazanç ile 0.477 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bunların yanı sıra ABD Fed Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü, Jackson Hole’da merkez bankasının yıllık ekonomik sempozyumunda açılış konuşması yapması bekleniyor. Kripto para yatırımcılarının, faiz oranlarının yönüne ilişkin rehberlik eden toplantıdan çıkacak haberler doğrultusunda daha temkinli hareket etmesi öneriliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
İlgili Yazılar
Kripto Dünyasında Tüm Piyasa Düşerken Bu Altcoinler Yükseldi!
Kripto Dünyasında Tüm Piyasa Düşerken Bu Altcoinler Yükseldi!
Forbes, 2022’nin En İyi 10 Altcoin’ini Açıkladı! 7 Uzman Yorumladı!
Forbes, 2022’nin En İyi 10 Altcoin’ini Açıkladı! 7 Uzman Yorumladı!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Dogecoin’de 14 Milyon Dolarlık Rüşvet İddiası! İşte Şok Gelişme!
Dogecoin’de 14 Milyon Dolarlık Rüşvet İddiası! İşte Şok Gelişme!
Cardano’da Kritik Gelişme! ADA, Bu Seviyelere Ulaşabilir!
Cardano’da Kritik Gelişme! ADA, Bu Seviyelere Ulaşabilir!
Yatırımcılar Altcoin’de Korkutucu Derece Yüksek Volatiliteye Hazırlanıyor!
Yatırımcılar Altcoin’de Korkutucu Derece Yüksek Volatiliteye Hazırlanıyor!
Dünya Bu Raporu Konuşuyor! Popüler Altcoin, BMW, Google ve Volvo’yu Geride Bıraktı
Dünya Bu Raporu Konuşuyor! Popüler Altcoin, BMW, Google ve Volvo’yu Geride Bıraktı
Bitcoin ve Altcoin’ler için Karar Günü: Tamam mı Devam mı?
Bitcoin ve Altcoin’ler için Karar Günü: Tamam mı Devam mı?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Elliptic Raporladı: NFT Tarihinin En Büyük Dolandırıcılık Olayı!
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Blockchain Yatırımcısı Charles Read, NFT’ler Hakkında Ne Dedi?
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Son Teknik Analizler
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Boğa Bayrağı ve Ayı Bayrağı Nedir?
Hareketli Ortalama Nedir? Nasıl Kullanılır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022