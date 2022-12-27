4 kripto para için kısa vadeli hedeflerini ve izlediği grafikleri paylaştı.

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Kral kripto para birimi 17.000 doları hedeflese de 16.900 dolar üzerinde halen tutunamadı. Bugün volatilite artabilir. Noel tatili nedeniyle beklenen ralli yaşanmadı ancak volatilite önemli ölçüde düştü. Bitcoin fiyatı 16.800 dolar bölgesinde çakılıp kaldı. Fakat bugün tatilin bitmesi ve ABD borsalarının açılmasıyla volatilitenin yeniden artması bekleniyor. Gözler 17:30’da açılacak ABD borsalarında olacak. Popüler bir analist ise 4 kripto para için hedef verdi.

Altcoin Fiyat Hedefleri

Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen Poppe, kısa süre önce 4 popüler kripto para için hedeflerini paylaştı. İlk sırada Polygon (MATIC) var. Polygon ekibi yaptıkları devasa anlaşmalarla isimlerinden fazlasıyla söz ettirdi. Bu durum FTX çöküşü sırasında MATIC fiyatını kayıplarını da önemli ölçüde sınırlandırdı. Poppe ise aşağıdaki grafiği paylaşarak altcoinin 0,84 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

İkinci sırada ise EGLD geliyor. Burada destek bölgesinin geri kazanılmasını isteyen analist 39 dolar seviyesinin destek olarak korunmasını bekliyor. Fiyat eğer bunu başarabilirse 45 dolara kadar yükselebilir. EGLD için 39 dolar üzerinde kapanışlar daha fazla yükselişe zemin hazırlayabilir.

Fantom (FTM) son 12 gün boyunca yatay bir aralıkta seyrediyor. Kısa vadede 0,2075-0,21 dolar bölgesinin geri kazanılması halinde popüler altcoin, 0,225 ve 0,235 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Aşağıdaki grafikte kritik seviyeler net olarak görülüyor.

Son sırada ise MAN geliyor. Poppe kısa vadede long yönlü pozisyonlar için 0,0185-0,019 dolar seviyelerini yakından izleyeceğini söyledi. Açığa satış içinse 0,024 dolar bölgesini değerlendirecek. Devam eden yükselişin 0,0251 bölgesinde sınırlandırılacağını düşünüyor.

Kripto Paralar Son Durum

Kümülatif değer 812 milyon dolara yükseldi ve altcoinlerde son 24 saatte mini toparlanmalar görüldü. BTC piyasa hakimiyeti %40 bölgesinde tıkanmış görünüyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.900 bölgesini zorlasa da alıcılar kontrolü tam olarak ele geçirebilmiş değil. Ethereum 1.220 dolar üzerinde ve haftalıkta %1 kazanç elde etti. Son 7 günün kazananı ise LUNC oldu. Popüler altcoin son 24 saatte %15 ve haftalıkta %28 artış yaşadı.

HNT ve CSPR ise haftalıkta %8’in üzerinde kazanç elde eden altcoinler arasında. Bugün başlaması gereken volatilitenin pozitif yönlü olması halinde bu altcoinlerdeki yükselişlere ivme kazandırması mümkün. Dolar endeksi 104 seviyesinde bulunuyor.