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Kripto Dünyasında Tüm Piyasa Düşerken Bu Altcoinler Yükseldi!

Yaşanan kripto kışına rağmen bazı altcoinler, gelişmeler ve iyi yönlü haberlere bağlı olarak piyasadan bağımsız şekilde yükseliş sergiliyor.
18:40
26 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz hafta bir çok kripto para biriminde yüksek hareketlilik gerçekleşti. Düşenler ve artanlar da her hafta olduğu gibi bu hafta da fazlasıyla dikkat çekti. Geçen hafta en çok artan beş kripto para birimine, daha spesifik olarak, 19 Ağustos’tan 26 Ağustos’a kadar geçen sürede yaşanan hareketlere bir göz attık ve haftanın kazananlarını derledik.

EOS (EOS): %25,85

EOS, 18 Haziran’dan bu yana yükselişine devam ediyordu ve 12 Ağustos’ta azalan bir direnç çizgisinden çıkmıştı. Bu kırılma ile birlikte 22 Ağustos’ta 1,95 dolara kadar yükseldi.

Bu, 1,90 dolarlık direnç alanından bir reddedilmeyele sonuçlandı ve uzun bir üst fitil oluşturdu. EOS o zamandan beri düşüşünü sürdüyor. Düşüş devam ederse, en yakın destek alanı 1,40 dolarda.

Teta Fuel (TFUEL): %19,63

TFUEL 18 Haziran’dan beri yükselen paralel bir kanal içinde artışını sürdürüyor. 23 Ağustos’ta kanalın destek hattında sekti ve keskin bir yukarı hareket başlattı (yeşil simge). Bu, 25 Ağustos’ta kanalın ortasının geri alınmasına neden oldu.

En yakın direnç alanı 0,077 dolarda bulunuyor. TFUEL bunun üzerine çıkmada başarılı olursa, kanaldan bir çıkış beklenebilir.

Chiliz (CHZ): %18,31

CHZ 18 Haziran’dan bu yana artıyor. Yukarı doğru hareket, azalan bir direnç çizgisinden kırılmaya neden oldu ve 23 Ağustos’ta 0,26 dolarlık yüksek bir seviyeye ulaştı.

Tüm yukarı doğru hareket, tamamlanmış bir beş dalga yapısına benziyor. Bununla birlikte, CHZ 0,28 dolarlık direnç alanı tarafından reddedildi ve o zamandan beri düşüyor. Aşağı hareket devam ederse, en yakın destek alanı 0.155 dolarda bulunuyor.

Cosmos (ATOM): %18.14

ATOM, TFUEL’e benzer şekilde, 19 Haziran’dan beri yükselen paralel bir kanal içinde artıyor. Yaptığı hareketler ise son derece dalgalı, bu hareketin düzeltici olduğunu anlamına geliyor olabilir. Eğer öyleyse, kanal içerisinden aşağı yönlü bir hareketin olması muhtemel olarak değerlendirilebilir.

23 Ağustos’ta ATOM, kanalın direnç çizgisi tarafından reddedildi (kırmızı simge). Kanalın ortasının altında bir düşüş, bir bozulmayı daha olası hale getirebilir.

Decred (DCR): %12,63

DCR, Aralık 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında hareket ediyor. Çizgi şu ana kadar dört reddedilmeye (kırmızı simgeler) neden oldu, en sonuncusu 5 Ağustos’ta yaşandı.

DCR bu çizgiden çıkmayı başarana kadar trendin yükseliş olarak kabul edilmesi pek de mümkün değil.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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