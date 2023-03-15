Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Balinaları Yeniden Devrede: Santiment’e Göre Kritik Metrik Son Dört Ayın Rekorunu Kırdı!

Kripto Balinaları Yeniden Devrede: Santiment’e Göre Kritik Metrik Son Dört Ayın Rekorunu Kırdı!

Kripto analiz platformu Santiment, kripto para piyasasında bu belirsizlik devam ederken güncel piyasa verilerini paylaştı ve artan balina etkinliğine dikkat çekti.
18:11
15 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 24.500 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, son dönemlerde yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle çalkantılı bir süreçten geçti. Kripto analiz platformu Santiment, piyasadaki bu belirsizlik devam ederken son günlerde artan balina etkinliğine dikkat çekti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin ve ABD’de tırmanan bankacılık krizinin etkileriyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 24.500 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre yeniden 1 trilyon dolar seviyelerini aştı. Aynı zamanda bu süreçte kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde toplamda 1 milyar doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Santiment, Artan Balina Etkinliğine Dikkat Çekti

Kripto analiz platformu Santiment, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin etkinliğinde son dönemlerde ciddi bir artış kaydedildiğini ifade etti ve güncel verileri paylaştı. Santiment’in paylaştığı verilere göre kripto balinalarının etkinliği, son 4 aylık zaman dilimi içerisindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Son günlerde birçok kripto para analisti bu artan balina etkinliğine işaret ederek yakın vade adına Bitcoin’de yüksek oranlı fiyat hareketlerinin kaydedilebileceğini belirtti.

Öte yandan artan balina etkinliğinin yanı sıra kripto para piyasasının yakın vadedeki gidişatını büyük ölçüde son dönemlerde yaşanan güncel gelişmeler şekillendirdi. ABD’de tırmanan bankacılık krizi, FED’in faiz artışlarında ilerleyen aylar adına geri adım atabileceğine yönelik beklentileri arttırdı. Bu bağlamda Bitcoin (BTC) de hafta içerisinde değer artışlarına hız kazandırarak yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Bundan sonrası için piyasanın gidişatı adına ise yatırımcılar tarafında gözler büyük ölçüde FED toplantısına çevirilmiş durunda.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Yorumu: “BTC Değer Kazanacak, Gelecek Burada!”
Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Yorumu: “BTC Değer Kazanacak, Gelecek Burada!”
Michael Saylor Sordu O Cevap Verdi! Daha Zekisi Yok! Soru Açık! Bitcoin Neden Gerekli?
Michael Saylor Sordu O Cevap Verdi! Daha Zekisi Yok! Soru Açık! Bitcoin Neden Gerekli?
Sonunda Beklenen Oldu! 4 Trilyonluk Devden Büyük Kripto Para Müjdesi!
Sonunda Beklenen Oldu! 4 Trilyonluk Devden Büyük Kripto Para Müjdesi!
Spot Bitcoin ETF Dava Tutanakları! Neler Konuşuldu? Tüm Detaylar!
Spot Bitcoin ETF Dava Tutanakları! Neler Konuşuldu? Tüm Detaylar!
Kaç Dolar Olacak? BTC, ETH, SHIB, DOGE ve SOL Coin Yorum!
Kaç Dolar Olacak? BTC, ETH, SHIB, DOGE ve SOL Coin Yorum!
Ünlü İsmin 30.000 Dolar Tahmini Tutmuştu Şimdi İkinci Sözünü Söyledi: Bitcoin İşte Bu Günler İçin Yaratıldı!
Ünlü İsmin 30.000 Dolar Tahmini Tutmuştu Şimdi İkinci Sözünü Söyledi: Bitcoin İşte Bu Günler İçin Yaratıldı!
Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!
Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!
Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: “Bitcoin’de Yeni Bir Ralli Kapıda Olabilir”
Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: “Bitcoin’de Yeni Bir Ralli Kapıda Olabilir”
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!
Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!
Bu Nasıl Performans? Yüzde 65 Artış Yatırımcının Gözünü Mü Boyadı? İşte Ünlü Altcoin’de Son Durum!
Boğaya Girdiler! En İyi Kripto Analistinden 3 Altcoin Özelinde Açıklama!
Yüzde 34 Düştü! 24 Saat Kapalı Kalan Ağın Token’ı Yatırımcısına Acı Çektirdi! Fiyat Nasıl Yükselir?
Güncel NFT Haberleri
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023