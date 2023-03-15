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Geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 24.500 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, son dönemlerde yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle çalkantılı bir süreçten geçti. Kripto analiz platformu Santiment, piyasadaki bu belirsizlik devam ederken son günlerde artan balina etkinliğine dikkat çekti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin ve ABD’de tırmanan bankacılık krizinin etkileriyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 24.500 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre yeniden 1 trilyon dolar seviyelerini aştı. Aynı zamanda bu süreçte kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde toplamda 1 milyar doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Santiment, Artan Balina Etkinliğine Dikkat Çekti

Kripto analiz platformu Santiment, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin etkinliğinde son dönemlerde ciddi bir artış kaydedildiğini ifade etti ve güncel verileri paylaştı. Santiment’in paylaştığı verilere göre kripto balinalarının etkinliği, son 4 aylık zaman dilimi içerisindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Son günlerde birçok kripto para analisti bu artan balina etkinliğine işaret ederek yakın vade adına Bitcoin’de yüksek oranlı fiyat hareketlerinin kaydedilebileceğini belirtti.

Öte yandan artan balina etkinliğinin yanı sıra kripto para piyasasının yakın vadedeki gidişatını büyük ölçüde son dönemlerde yaşanan güncel gelişmeler şekillendirdi. ABD’de tırmanan bankacılık krizi, FED’in faiz artışlarında ilerleyen aylar adına geri adım atabileceğine yönelik beklentileri arttırdı. Bu bağlamda Bitcoin (BTC) de hafta içerisinde değer artışlarına hız kazandırarak yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Bundan sonrası için piyasanın gidişatı adına ise yatırımcılar tarafında gözler büyük ölçüde FED toplantısına çevirilmiş durunda.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.