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Kripto Balinaları Harekete Geçti! 2023 Yılı Bu Altcoin İçin Tek Bir Haberle Şenliğe Dönüşebilir!

Yıllardır süre gelen belirsizlikle mücadele eden bu altcoin için 2023 yılı hareketli başladı. Yetkililer belirsizliğin 2023'te sonlanmasını umuyor.
22:00
28 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto piyasasında yaşanılan fiyat artışları son birkaç gün içerisinde yerini stabil bir görüntüye bırakmış olsa bile Ripple (XRP) balinaları önemli hamleler yapıyordu. Son bir hafta içinde birçok kez, kimliği belirlenemeyen XRP balinaları milyonlarca coin içeren büyük işlemler yaptı.

Bu durum, kripto fiyatlarının istikrarlı bir büyüme döneminin ardından Ocak 2023’te ilk kez büyüme hızını yavaşlatmasının ardından geldi. Yaklaşık bir hafta önceki fiyatla karşılaştırıldığında, Bitcoin (BTC) fiyatı neredeyse aynı kaldı ve 2 haftadır cuma geceleri yaşanan artışlar yerini sabit görünüme bıraktı..

Balina Hareketleri Volatilitenin İşareti Mi?

Birden fazla işlemde, XRP balinaları varlıkları hareket ettirerek fiyat hareketindeki olası değişiklik üzerine spekülasyonlara yol açtı. Örneğin, toplam değeri 100 milyon XRP’nin üzerinde olan bir balina işlemi rapor edildi. Balina için gelen uyarıya göre, 103,26 milyon dolar değerinde 253.594.773 XRP bilinmeyen bir cüzdandan bilinmeyen başka bir cüzdana aktarıldı. XRP balinalarından aynı zamanda bu tür birkaç balina işlemi daha geldi.

Bu bağlamda Ripple topluluğu, SEC davasının kendi lehlerine sonuçlanması halinde XRP fiyatlarının yükselme potansiyelini değerlendiriyor olabilir. Geçtiğimiz günlerde Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, davadaki mahkeme kararının 2023 yılı içerisinde açıklanmasını beklediğini söyledi. Bu arada, Ripple kripto para fiyatı beş gün öncesine kıyasla hafif bir kayıp yaşadı. Yapılan fiyat incelemesine göre, XRP fiyatı son 24 saatte yaklaşık %0,93 artışla 0,409 dolar seviyesinde bulunuyor.

SEC Davasında Son Durum

Açıklanan belgelere göre, savunma tarafının avukatlığını yapan James Filan, Amerika Birleşik devletlerinin ünlü kripto firması Ripple’ın, bazı dosyaların yatırım bankacısı beyan sahibi tarafından belirli gerçeklerin kamuya açıklanmasını gizlemeye çalışan bir dosyalamaya karşı dilekçe vererek olayları farklı bir boyuta taşıdığını vurguladı.

Veriler, bu kişinin sahip olduğu diğer şeylerin yanı sıra, adını, iş unvanını ve şirket adını içeriyor. Beyan sahibinin yaptığı açıklama ise dikkat çekici. SEC’in özet yargı talebini desteklemek üzere gönüllü olarak beyanda bulunduğunu belirten kişi bu sebeple sorumluluktan muaf tutulması gerektiğini vurguladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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