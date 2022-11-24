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Piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında yer alan 4 kripto para için hızlı bir düşüş görebiliriz. En azından popüler bir kripto analisti büyük bir katalizöre işaret ederek bunun olacağını söylüyor. Yatırımcılar FTX çöküşü sonrasında piyasada bir toparlanma beklediği için altcoin fırsatlarını araştırıyor. Ancak analiste göre bazı altcoinlerde %30’a varan düşüşler görülebilir.

Altcoinlerin Geleceği

Tanınınmış kripto para analisti devam eden kripto para kışının ortasında birçok altcoin için ciddi kayıplar öngörüyor. Bitcoin’in fiyatının büyük bir düşüş daha yaşaması halinde XRP, Polygon (MATIC), Chainlink (LINK), Chiliz (CHZ) ve Polkadot’un %25-50 oranında düşebileceğini söylüyor. Bununla birlikte, bir Ethereum (ETH) ölçeklendirme çözümü olan Polygon’un halen iyi bir noktada olduğunu altını çizen analist fiyatın 1 dolar seviyesine yakın seyretmesini umuyor.

Altcoin Psycho tarafından yapılan tahmine göre eğer Bitcoin çok ciddi bir erime yaşamazsa MATIC önümüzdeki haftalarda 2 dolara kadar yükselebilir. MATIC, yazı yazıldığı sırada 0,881 dolardan işlem görüyor. Altcoin Psycho, sosyal token platformu Socios’a güç veren platform Chiliz’in kısa vadede 0,24 dolara kadar yükselebileceğine inanıyor. CHZ yazı hazırlandığı sırada 0,2 doların altına kalmaya devam ediyor.

Kripto Paralar Uzman Yorumu

Analist ayrıca XRP’nin grafiğinin “biraz tuhaf göründüğünü” düşünüyor ve ETH rakibi için dalgalanma beklediğini de sözlerine ekliyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bitmesi beklenen XRP davasına rağmen popüler analist şunu söyledi.

“Kişisel olarak, açık ve dürüst olmak gerekirse, bunun (düşüş) bir ay daha devam edeceğini düşünüyorum. Birkaç hafta daha. Bunun yukarı dönme ihtimali de var ama bence bir süre daha böyle devam etmesi daha olası.”

Altcoin Psycho, LINK’in grafiğinin harika göründüğünü düşünüyor. Chainlink‘in 200 günlük üssel hareketli ortalamasının fiyatına yaklaştığını söylüyor ve merkezi olmayan oracle ağının 7,50 dolar seviyesinin geri kazanabileceğine inanıyor. Eğer LINK Coin bunu başarırsa %50 yükseliş görülebilir. Son olarak Polkadot’a değinen analist zaten düşmüş olan fiyatın daha da erimesini bekliyor. Ona göre DOT Coin fiyatı 3,5 dolara kadar eriyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.