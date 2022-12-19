Genesis ve Poloniex ile bağlantılı ve yıllardır hareketsiz duran coin'ler kripto para piyasasındaki belirsizliğin ortasında iki yeni cüzdana transfer edildi. Transferler dev altcoin'de tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

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Genesis ve Barry Sibert’in Digital Currency Group’uyla (DCG) ilgili FUD’un artmaya devam ettiği şu günlerde dikkat çeken iki transfer görüldü. Son 24 saat içinde Genesis ve Poloniex ile bağlantılı, yıllardır hareketsiz duran yüksek miktardaki Ethereum‘ların (ETH) transfer edildiği tespit edildi. Söz konusu hareketsiz cüzdanlardan 22 bin 982 ETH iki yeni cüzdana aktarıldı.

Genesis Bağlantılı ETH’ler 5 Yıl Sonra Taşındı

PeckShieldAlert, 19 Aralık’ta attığı bir tweet’te, yıllardır hareketsiz duran iki cüzdanın 27.2 milyon değerinde yaklaşık 22 bin 982 ETH’yi iki yeni cüzdana aktardığını bildirdi. Bu Ethereum’ların sırasıyla 2016 ve 2018 yıllarında Genesis ve Poloniex‘ten çıktıkları tespit edildi. Ayrıca, söz konusu cüzdanlardaki son hareketlilik 2018’in Ekim ayında görüldü.

Zincir üstü (on-chain) analiz platformu Lookonchain de 5 yıldır hareketsiz duran iki cüzdanın 18 Aralık’ta aktif hale geldiğini ve 22 bin 983 ETH transfer ettiğini bildirdi. İki yeni cüzdanda şu anda sırasıyla yaklaşık 13 bin 105 ETH ve 9 bin 878 ETH tutuluyor. Eski cüzdanlarda ise şu anda sadece 57,32 dolar ve 25,81 dolar değerinde ETH bulunuyor. Üstelik yeni cüzdanlar yalnızca 18 Aralık’ta transfer edilen Ethereum’a sahip. Hareketsiz coin veya token’ların harekete geçmesini genellikle birkaç gün içinde yapılan satışlar takip eder. Bu bakımdan söz konusu transferleri yapan cüzdanların satış hazırlığı yaptığı üzerinde duruluyor.

ETH fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada son bir haftada yaklaşık yüzde 6 düşüşle bin 182 dolardan işlem görüyor. Olumsuz piyasa duyarlılığı ve Binance FUD’u, geçen hafta büyük satışlara neden oldu. Analistler, Ethereum fiyatının bin 70 dolardan tekrar bin 300 doların üzerine çıkabileceğine inanırken, bunun aynı zamanda Bitcoin’in 16 bin 500 dolardaki destek seviyesini korumasına bağlı olacağını belirtiyorlar.

DCG’nin Genesis’i ve Grayscale’i İflas Riski Altında

Twitter’daki kripto para topluluğu geçen hafta boyunca Barry Silbert’in DCG’siyle yakından ilişkili Filecoin (FOL), Flow (FLOW), Stacks (STX), Livepeer (LPT), Ethereum Classic (ETC), Decentraland (MANA) ve diğer altcoin’lerde büyük satışlar gördükleri konusunda birtakım görüşlerde bulundular.

Kripto para uzmanı Andrew Parish ve Adam Cochran, DCG’nin küçük partiler halinde kripto para satışı yapıyor olmasının şirketin iflasının ilk sinyalleri olabileceğini iddia ettiler. Dahası, DCG, Grayscale’in GBTC ve EETH’sinde de sert kırılım olabileceği dile getiriliyor. Böyle bir durum Grayscale için gerçek iflas riski anlamına geliyor. Coinglass’ın sağladığı verilere göre, GBTC yüzde 48,79 ve EETH yüzde 52,58 gibi oldukça yüksek oranlarda negatif primle işlem görüyor.