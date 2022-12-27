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Son 24 saatte Terra Classic (LUNC) çift haneli yükseliş yaşadı ve haftalık bazda en fazla kazandıran altcoin oldu. Önümüzdeki hafta Binance borsası LUNC için yeni yakım duyurusunu paylaşacak ve Terra Asileri grubu ağı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Peki kısa vadede kaç doları görebilir? Güncel fiyat hedefleri ve diğer detaylar.

LUNC Coin Neden Yükseliyor?

24 Aralık’ta Terra Classic (LUNC) coin fiyatı üç aylık uzun bir direnç trend çizgisinden yükseliş eğilimi gösterdi. Düşüş trendi taşıyan dirençten gelen bu yükseliş kırılması, piyasa duyarlılığının rallilerde satıştan düşüşlerde satın almaya geçtiğini ima ediyor. Kripto piyasasında süregelen belirsizliğin aksine, LUNC fiyatı son beş günde çift haneli yükselerek toparlanma gösterdi.

Bu fiyat rallisi, Edward Kim ve Tobias “Zaradar” Anderson’ın yeni oluşturduğu ‘Ortak L1 Görev Gücü’ de dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından destekleniyor. Terra Classic’in bu çekirdek geliştiricileri, Layer-1 Terra Classic blockchaini geliştirme üzerinde çalışmak için ilk tekliflerini paylaştı.,

LUNC Coin Fiyat Hedefi

Kısa süre önce 0,00015 dolarlık direnç bölgesini kıran fiyat yükseliş eğilimini sürdürüyor. Mevcut kırılma fiyatların kırılma eğilim çizgisinin üzerinde sürdürülebilirlik göstermesi halinde fiyat toparlanmasının erken bir işaretini veriyor. Böylece, olası bir yeniden test aşamasından sonra, LUNC Coin 0,000195-0,0002 dolar seviyelerini ziyaret edebilir. Popüler altcoin yazı hazırlandığı sırada 0,0001699 dolardan alıcı buluyordu.

Eğer önceli rallilerde olduğu gibi diğer yatırımcıların da FOMO etkisiyle yükselişe dahil olduğunu görürsek boğa koşusu 0,00037 dolar direncine kadar hızlı biçimde devam edebilir. Bu da mevcut seviyeden yaklaşık %100’lük bir ralliye işaret ediyor. Elbette bunun için Bitcoin fiyatının 16.900 dolar bölgesindeki hareketine devam etmesi ve 17.000 dolar seviyesini aşması gerekecektir.

Yatırımcıların 0,00015 dolar seviyesi üzerindeki kapanışlarda yükseliş görünümünü sürdürmesi bekleniyor. Bir sonraki destek seviyesi ise 0,00012 ve 0,0001 dolar olacaktır. Sıradaki direnç ise 0,000198 dolar seviyesidir. LUNC çok daha yüksek riskli bir altcoin olduğu için bugünlerde yaşanan yükselişe benzer düşüşler de görülebilir bundan dolayı stop bölgelerinizi risk profilinize göre iyi şekillendirmeniz menfaatinize.