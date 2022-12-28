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  •   Kırmızı Alarm! Solana Kan Kaybediyor! Kritik Uyarı Geldi! İşte Çarpıcı Rapor ve Beklenen Seviye!

Kırmızı Alarm! Solana Kan Kaybediyor! Kritik Uyarı Geldi! İşte Çarpıcı Rapor ve Beklenen Seviye!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, Solana'daki (SOL) düşüş yatırımcılarda endişe yaratmaya devam ediyor. 
14:40
28 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, Solana’daki (SOL) düşüş yatırımcılarda endişe yaratmaya devam ediyor.

SOL, 10 Doların Altına Düştü!

Solana, FTX’in çöküşünün ardından büyük ölçüde değer kaybetti. SOL fiyatı, FTX’in kardeş firması Alameda Research ve ardından ortaya çıkan panik satış dalgası nedeniyle son 8 haftada %73 düştü. Bir zamanlar Ethereum’un (ETH) en büyük rakiplerinden biri olan Solana’da göç başladı. NFT projeleri ve doğrulayıcılar, diğer blok zincirlerine taşınıyor. Yükselen FUD’un ortasında, zincir üstü veriler de alarm veriyor.  Zincir üstü analitik platformu Santiment, 28 Aralık’ta attığı bir tweet’te, Solana’yı çevreleyen FUD faktörünün son günlerde yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Solana’nın FTX ve Alameda ile olan ilişkisi, kripto para piyasasındaki itibarını ciddi şekilde etkiledi. FUD unsuru, SOL fiyatının 5 Kasım’dan bu yana %73 düşmesine neden oldu. Zincir içi verilere göre, Binance’in fonlama oranı 27 Aralık’ta pozitife döndü. Veriler, trader’ların satıi yapmayı planladığını ortaya koyuyor. SOL fiyatı, büyük tasfiyeler nedeniyle sadece birkaç saat içinde %10’un üzerinde düştü.

Zincir Üstü Veriler, Alarm Veriyor!

Ayı piyasası, birkaç blok zincirinin durduğunu, kötüye kullanıldığını ve geliştirici faaliyetinin sona erdiğini gördüğü için Solana’yı büyük ölçüde etkiledi. Son zamanlarda, Solana’daki en iyi NFT projeleri olan DeGods ve y00ts, Ethereum ve Polygon’a geçme planlarını duyurdu. DappRadar’a göre DeGods ve y00ts, Solana blok zincirindeki en iyi 2 NFT koleksiyon konumunda. Dahası, DeFiLlama’ya göre Solana’daki TVL sadece bir yıl içinde 10 milyar dolardan 210 milyon dolara düştü. Santiment verileri, geliştirici etkinliğinin de önemli ölçüde düştüğünü doğruluyor.

Solana fiyatı şu anda son 24 saatte %10 ve bir haftada %18 düşüşle 9.97 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik düşük ve yüksek sırasıyla 9,91 dolar ve 11,21 dolar. Son 24 saatte SOL fiyatındaki düşüşün ortasında işlem hacmindeki %167’lik artış, yatırımcı duyarlılığında düşüşe işaret ediyor. Teknik göstergeler, SOL fiyatı için daha düşüş eğilimi gösteriyor ve 8,20 dolara düşüş öngörüyor. Ayrıca, SOL fiyatı 10.50 dolardaki direnç seviyesinin üzerine çıkarsa, ralli uzun süre devam etmeyebilir. Uzmanlara göre FTX krizi nedeniyle ortaya çıkan domino etkisi devam ederse, birçok altcoin fiyatı düşmeye devam edebilir.

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