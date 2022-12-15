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Kripto para karşıtlığı küresel çapta ivme kazanırken, G20 ülkeleri emekleme döneminde olan sektör için harekete geçti.

G20’den Kritik Mesaj!

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşun G20 zirvesi geçtiğimiz haftalarda Endonezya’da düzenlenmişti. Uzmanlara göre, özellikle sektördeki son krizlerden sonra G20 toplantısının odak noktalarından bir tanesi kripto para birimleri oluyor. Kripto paraların doğasına aykırı bir regülasyon, piyasaya darbe vurabilir. Blockchain teknolojisi, küresel çapta benimsenirken, kripto para karşıtlığı son dönemde yeni bir boyut kazandı. Artan suistimal, dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı olayları, kripto paraları hedef haline getiriyor. Bu arada, birkaç ülke ve uluslararası grup, kripto endüstrisinde katı kurallar uygulamak için şimdiden kolları sıvadı. Bu bağlamda G20 üye ülkeleri, kripto para piyasasının küresel çapta düzenlemesini hedefleyen yeni bir yasa tasarısı oluşturma planını açıkladı.

Hindistan’ın federal ekonomik işler sekreteri Ajay Seth 14 Aralık’ta yaptığı açıklamada, üye devletlerin ekonomi ve para sistemi üzerindeki etkisi nedeniyle ve kripto paraların popülaritesinin artmasının ardından küresel çapta bir regülasyon fikrini ön plana aldıklarını söyledi. Ayrıca, yeni tasarı, kripto paraların bankacılık sektöründeki rolünü de ele alacak. Bu kritik karar, Hindistan’da düzenlenen G20 hükümetler arası finans ve merkez bankası vekilleri toplantısında açıklandı. Yönetici, “Kripto paraların bir am önce regüle dilmesi gerekiyor. Aslında, masaya konulan önceliklerden biri, ülkelerin kripto para regülasyonu konusunda iş birliği ve uyumlu bir çerçeve oluşturması yardımcı olmak” açıklamasını yaptı.

FTX, Dünyayı Ayağa Kaldırdı!

G20, 19 ekonomiyi ve Avrupa Birliği’ni kapsayan, Hindistan’ın başkanlığını yaptığı hükümetler arası bir forumdur. Özellikle Hindistan son dönemde ülkede meydana gelen krizler nedeniyle regülasyon konusunda somut adımlar atıyor. G20’nin hamlesi sektörün küresel olarak büyük ölçüde düzenlenmemiş olduğu düşünüldüğünde, büyük önem teşkil ediyor. Bu kritik karar, özelikle FTX krizinden kaynaklanan endişelerden sonra geldi. Hindistan’ın yerel bir kripto para düzenleme çerçevesini yürürlüğe koymak için çalıştığını belirtmekte fayda var.

Ancak ülke, kripto para düzenleme stratejisi nedeniyle eleştirildi. Uzmanalra göre, ülkenin yaklaşımı sektöre zarar verebilir. Hindistan Merkez Bankası (RBI) merkez bankası dijital para birimi (CBDC) ile ilgili raporunu yayımladıktan sonra, hükümetin sektörü bitirmeye çalıştığını iddia eden uzmanlardan büyük tepki aldı.