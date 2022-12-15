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Şok Rapor: Bu 4’lü Kripto Para Piyasasından Yaklaşık 45 Milyar Doları Sildi!

Kripto para borsası FTX'in çöküşü, bu yıl kripto yatırımcıları için en sarsıcı olay değil gibi görünüyor. Kripto para yatırımcılarını sarsma konusunda aslan payını Terra'nın UST'si, Celsius ve hedge fonu Three Arrows Capital'in aldığı görülüyor.
12:15
15 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX’in çöküşü, bu yıl kripto yatırımcıları için en sarsıcı olay değil gibi görünüyor. Kripto para yatırımcılarını sarsma konusunda aslan payını Terra’nın algoritmik stablecoin UST’nin dolar sabitini kaybetmesiyle çökmesi ve hemen ardından kripto kredi şirketi Celsius ve hedge fonu Three Arrows Capital’in çökmesinin aldığı hesaplanıyor.

Zararın Boyutu

Terra’nın UST’si Mayıs ayında dolar sabitini kaybederek de-peg oldu ve nihayetinde çöktü. UST‘nin çöküşüyle görülen bulaşma sonrası Celsius‘un iflas başvurusunda bulunduğu ve Temmuz ayında Three Arrows Capital‘in çöktüğü görüldü. Tüm bu yaşananların ardından dev kripto para borsası FTX’in müşteri fonlarını kötüye kullandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, ardından likidite sıkışıklığıyla karşı karşıya kalarak Kasım ayında Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulunarak resmen iflasını duyurduğu görüldü. Yakın zaman önce FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın Bahamalar’da tutuklandı ve ABD’ye iade edileceği üzerinde duruluyor.

Kripto analiz şirketi Chainalysis, yatırımcıların UST’nin çöküşünden 20.5 milyar dolar, Celsius ve Three Arrows Capital’in çöküşünde ise 33 milyar dolar zarar ettiğini hesapladı. Şirkete göre yatırımcılar, FTX‘in çöküşü sonucunda 9 milyar dolar zarar etti. Bu veriler FTX’in iddia edildiği kadar kripto para piyasasını sarsmadığını gösteriyor.

FTX’ten Önce En Kötüsü Geride Kaldı

Chainalysis’in raporu, bazılarının FTX’in çöküşünün kripto para piyasası için en sarsıcı olaylardan biri olarak kabul ederek bu yönde iddialarda bulundukları dönemde geldi. Onlara göre FTX’in müşterileri kripto para borsasında tuttukları fonları muhtemelen kaybedecekler ve bunları geri kazanma ihtimalleri net değil. Chainalysis, piyasa genelindeki durumdan hareketle FTX’in çöküşünün gerçekleştiği dönemde yatırımcıların 2022’nin en sarsıcı kripto olaylarını çoktan geride bıraktığına inanıyor.

Zincirleme çöküşlerin neden olduğu zararın boyutu, belirli bir dönemde bir dizi kişisel cüzdan için yapılan gerçekleşen kazanç ve zararların ölçümünün sonucunda hesaplandı. Bu, yatırımcıların kazanç ve zararlarla ne zaman sarsıldıklarına dair yönlü bir fikir veriyor olması bakımından oldukça önemli.

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