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Kıdemli Kripto Analisti: Bu Altcoin Yakında ATH Seviyesini Görecek! Peki BTC ve ETH?

Birçok yatırımcının yakından izlediği altcoin için yeni ATH gelecek diyor. Peki Bitcoin ve Ethereum için tahminleri neler?
18:55
10 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto topluluğu tarafından yakından takip edilen popüler bir analist yoğun ilgi gören altcoine dikkat çekti. Onun tüm zamanların en yüksek seviyesine yakında çıkabileceğini düşünüyor. Peki bu altcoin hangisi? Kripto para yatırımcıları hangi kritik seviyeleri izleyerek bu süreçte kazanç fırsatı yakalayabilir? Bitcoin ve Ethereum için güncel beklentileri neler?

Yükselebilecek Altcoin

On binlerce kripto para yatırımcısı tarafından yakından izlenen popüler analist Smart Contracter kısa süre önce piyasa beklentilerini paylaştı. Analist Mask Network’ün, Elliott Dalga teorisinin A-B-C dalgası olarak etiketlenen üç dalgalı bir model oluşturduktan sonra, bir düzeltmenin ardından bir artış için hazırlandığını söylüyor. Buna göre MASK Coin fiyatı 6,5 dolara kadar tırmanabilir. Özellikle Twitter’ın kripto odaklı sızıntılarında önemli ölçüde artış yaşan altcoin şu sırada 3,48 dolardan alıcı buluyor.

Eğer Smart Contracter haklı çıkarsa MASK Coin tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşacak. Bu da mevcut fiyattan alım yapanlara %85’e kadar getiri vadediyor. Elbette analistler her zaman haklı çıkmaz ve MASK Coin’in gelecekteki fiyat hareketlerine dair sadece tahminler yapılabilir.

BTC ve ETH Yorum

Smart Contracter ayrıca Bitcoin‘in üç dalgalı bir formasyon düzeltmesinin ortasında olduğunu ve bir sıçramadan önce 21.864 ve 21.560 dolarlık dip seviyelerde oyalanabileceğini düşünüyor. Bitcoin bu hareketi günün erken saatlerinde SEC’in attığı adımlar nedeniyle zaten yaptı ve yazı hazırlandığı sırada 21.800 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Satıcılı açılan ABD hisse senedi piyasaları BTC’ye yardımcı olmuyor. Kıdemli kripto analisti konuyla ilgili şunları yazdı;

BTC‘de bir ABC düşüşü yapıyorsak, bu bacak ile ilk bacak arasındaki dalga eşitliği bizi 21.864 dolara götürmeli ve 21.560 dolar bölgesinde zaman geçirmeli. Bu seviyeler benim için alım uzun vadeli alım bölgeleri olabilir”.

Son olarak Smart Contracter, Ethereum’un yukarı yönde kırılabilecek yatay bir üçgen oluşturduğunu söylüyor. Bitcoin eğer birkaç gün içinde bahsettiği dip bölgeden sıçrarsa ETH için 1.700 dolarlı seviyeleri görebiliriz. Şimdilik Ether fiyatı 1.544 dolar seviyesinde bulunuyor.

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