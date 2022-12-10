Yıllarını kripto para piyasalarına verdi deneyimli analistin bir sonraki beklentisi ne? Bitcoin ve altcoinler konusunda net görüşler.

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Kripto topluluğunun yakından takip ettiği kıdemli analist çok kısa süre önce piyasanın yönüne dair bir tahminde bulundu. Piyasalarda tecrübe insana büyük ölçüde yol gösterir ve eğer yeterince tecrübeniz yoksa bu alandaki kurtların yorumlarını inceleyerek fikirleri karşılaştırmanın da sizin için faydası olabilir. Peki kıdemli kripto analisti kısa vadede piyasada neler bekliyor?

Kripto Paralar Ne Olacak?

Tecrübeli kripto para analisti Tone Vays, Bitcoin (BTC)’in yükseliş döngüsü teyit edilmeden önce olumsuz bir hareket yaşayabileceğini öngörüyor. Bir anda söylemek en iyisi, evet bu aynı zamanda kripto paraların genelinde de sert bir geri çekilmeye neden olabilir. Nitekim Capo gibi düşüş cephesindeki popüler kripto para analistleri de benzer tahminlerde birçok kez bulundular. Vays, 123.000 YouTube abonesine, gerçek bir trend dönüşünden önce Bitcoin’in mevcut fiyattan %13’ün üzerinde düşebileceğini söylüyor.

“Ben halen Bitcoin için 15.000 doların altına düşen bir kapitülasyon olasılığının yüksek olduğunu düşünenlerdenim.”

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 17.150 dolardan alıcı buluyordu. Kripto paraların kümülatif değeri ise 850 milyar dolarda bulunuyor. Bahsi geçen düşüşün yaşanması altcoinleri geçtiğimiz ayki dip bölgelerinin de altına itebilecek güçtedir. Nitekim birçok altcoin henüz Haziran dibindeki seviyelerin bile üzerinde bulunuyor.

Kripto Para Uzman Yorumu

Uzmanlaşmış kripto yatırımcısı kısa vadeli düşüş hissiyatının Bitcoin’in Kasım ayında iki yılın en düşük seviyesine indikten sonra bir aralıkta çok uzun süre kaldığı fikrinden kaynaklandığını söylüyor ve bunun bir varlığın fiyatı dibe vurduğunda alışılmadık bir davranış olduğunu belirtiyor. 16.000 dolar seviyelerinde olması gerekenden fazla oyalanılması buranın dip olmayabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.

“Buna inanmamın ana nedeni, 16.000 doların en düşük seviyelerinde çok fazla zaman geçirmiş olmamız. Piyasaların dibe vurma şekli genellikle mükemmel düşüşü satın almak için sadece birkaç saatiniz olmasıdır. Mükemmel düşük seviyeyi satın almayı düşünmek için bir haftanız olamaz. Ya mükemmel düşüşü satın almak için çok az zamanınız olur ya da mükemmel düşüşte o kadar çok zaman geçirirsiniz ki insanlar bunun bir düşüş olduğuna inanmaz. Bu nedenle bir kez daha düşüş yaşanmasından hâlâ endişe duyuyorum.”

Vays’e göre, son büyük düşüş yaşandığında Bitcoin ve altcoinlerin çoğu önemli bir giriş fırsatı tanıyacak. Sonrasında Bitcoin fiyatının 21.500 dolara kadar tırmanmasını bekliyor. Eğer bahsettiği senaryo gerçekleşirse altcoinlerin bazıları dipten %50 oranında ortalama yükseliş yakalayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.