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  •   Kıdemli Kripto Analisti 2022 Altcoin Sepetini Açıkladı! 3 Altcoin İçin Hedef Verdi!

Kıdemli Kripto Analisti 2022 Altcoin Sepetini Açıkladı! 3 Altcoin İçin Hedef Verdi!

Popüler kripto para analistinin 12 altcoinlik dev 2022 sepeti. 3 altcoin için kritik seviyelere işaret etti.
22:00
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ve birçok önemli kırılımı önceden gören bir analist konuştu. Kripto paraların geleceğine dair önemli açıklamalar yapan isim yatırımcılara önemli bir tavsiye verdi. 3 altcoin için kısa vadeli hedeflerini güncelleyen analistin dikkat çekici açıklamaları ve daha fazlası.

3 Altcoin İçin Hedef Verdi

600 binden fazla takipçisi olan Michael Poppe bugün yayınladığı analiz serisinde vazgeçilmezi olan LINK’ı unutmadı. Direnci kıran LINK Coin için 7 dolar üzerindeki kapanışların görülmesi gerektiğini söyleyen analist eğer ralli devam ederse 8,5 ve 9,25 dolar seviyelerini hedefliyor. Bu bölgeler de korunabilirse daha önce açıkladığı 10 dolar üzerindeki hedeflere göz atabiliriz.

İkinci sırada ise HBAR Coin var. Aşağıdaki grafiği paylaşan Poppe şunları söyledi;

“Bu da piyasanın geri kalanıyla aynı görünüyor. Kırılması halinde 0,06 dolarlık bölgeye doğru kapıyı açacak olan önemli bir dirençle karşı karşıya.”

Son sırada ise Cardano (ADA) var. Burada ufak bir detay vermeliyiz. Ardana projesi platformun akıllı sözleşme yeteneklerine nefret kusarak iş bıraktı. Bu durum yeni geliştiricileri ağa çekmek için Hoskinson’un zorlanmasına neden olabilir. ADA Coin içinse Poppe düşen trendin izlenmesi gerektiğini söylüyor. Taralı alan kısa vade için alım fırsatı olabilir.

Altcoin Sepeti ve Boğa Önerisi

Poppe uzun vadede kripto paraların büyümesini devam ettireceğini savunuyor ve bugünlerde bir ayı rallisi bekliyor. Ayrıca takipçileri için önemli bir uyarı da paylaştı. Onların bugünleri gelecekte çok arayacağını ima eden paylaşımında şunları söylüyordu.

“Piyasalar çok düştü, ancak bir sonraki boğa döngüsünde muhtemelen Kripto paraların kümülatif değeri 10 Trilyon dolara kadar ulaşacak. Bu, bu dönemlerde biriktirdiğiniz ve kıyafet harcamalarından tasarruf ettiğiniz her 100 doların 2500-10000 dolar olabileceği anlamına gelir.”

Ayrıca 2022 yılında tuttuğu 12 altcoinlik sepetinin de detaylarını paylaştı. Uzman analistin altcoin sepeti ise şöyle;

  • LINK
  • SKL
  • CCD
  • NEAR
  • ATOM
  • DOT
  • EGLD
  • AVAX
  • XCAD
  • MATIC
  • BNB
  • BTC
  • ETH

Muhtemelen BTC ve ETH ağırlığı diğerlerine göre daha fazladır. Bunlar arasında risk içeren NEAR var, FTX’in yatırımı nedeniyle fazla düştü ancak bu seviyelerden toparlanıp yeniden 20 doları hedeflerse çok büyük bir risk/ödül oranı olacak.

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