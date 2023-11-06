Kasım İçin Analizler: Solana (SOL), Render (RNDR), InQubeta (QUBE) ve Optimism (OP) 

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Popüler bir analistin Kasım ayında takip ettiği altcoin’ler listesinde Solana (SOL), Render (RNDR), Optimism (OP) ve InQubeta (QUBE) yer alıyor. Bu makalede, bu tokenleri öne çıkaran şeyin ne olduğu ve neden izlenecek altcoinler oldukları ele alınıyor.

InQubeta (QUBE): Kasım Ayı Yorumu

InQubeta (QUBE), yükseliş seyrinde olduğu iddia edilen ICO (ilk kripto para teklifi) olarak nitelendiriliyor. Ön satışının dördüncü aşamasında ve token başına 0,0133 $ maliyeti var. Analistlere ve iddialara göre, 2023’ün sonundan önce %2.500’lük bir artış görecek. Ayrıca, devam eden ön satışına büyük bir ilgi gösterilmiş olabilir. Bu yazının yazıldığı sırada 4,2 milyon dolar gibi bir miktar toplandı.

InQubeta, yapay zeka endüstrisine yeni bir fon yaratma modeli getirmeyi ve sektörü etkili bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan bir proje olarak tanımlanıyor. Açıklamalara göre kripto aracılığıyla yapay zeka girişimleri için ilk kitle fonlaması platformu olacak. Yapay zeka pazarını herkes için kullanılabilir hale getirme vizyonuyla da öne çıktığı iddia ediliyor. Bu projenin erken benimseyicisi olmak ve hızla büyüyen topluluğa katılmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Solana (SOL): Kripto Sahnesinde Popüler Bir Oyuncu

Solana (SOL) kripto dünyasında zaten büyük bir isim. Piyasa değerine göre ilk on kripto para biriminden biridir. Merkezi olmayan uygulamaların (dApps) oluşturulmasına izin verir ve genellikle DeFi çözümleri sunar. Solana benzersizdir çünkü proof-of-stake (PoS) ve proof-of-history (PoH) içeren hibrit bir konsensüs modeline sahiptir.

Artan ilgi ve artan güven nedeniyle bu ay dikkat edilmesi gereken bir token. Ayrıca Solana, 2023’ün son çeyreğinin başlangıcından bu yana kayda değer bir büyüme göstermiştir.

Render (RNDR): Yenilikçi Bir Proje

Render (RNDR) kripto alanında benzersiz bir proje olarak nitelendiriliyor. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş dağıtık bir GPU ağıdır. Bu proje, GPU hesaplama gücüne ihtiyaç duyan sanatçıları ve stüdyoları, GPU yeteneklerini kiralamak isteyen madencilik ortaklarıyla buluşturuyor. Render, yatırımcıların favorisi ve iddialara göre piyasadaki en iyi kripto paralardan biri haline geldi.

Açıklamalara göre Render bir önceki aydan bu yana ivme kazanıyor ve bu ivmenin Kasım ayında da devam etmesi bekleniyor. Buna ek olarak, analistler Render’ın değerinin düşük olduğuna ve büyüme için daha fazla alana sahip olduğuna inanıyor olabilir.

Optimism (OP): Ethereum’u Ölçeklendirme

Optimism’i (OP) benzersiz kılan nedir? Bu katman-2 blok zinciri Ethereum üzerine inşa edilmiştir ve onun güvenliğinden faydalanmaktadır. Ayrıca Ethereum’un ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için optimistic roll-up kullanır. Bu, işlemlerin Optimism üzerinde kaydedildiği ancak Ethereum üzerinde güvence altına alındığı anlamına gelir. Buna ek olarak OP, yaklaşık 97 protokol ile en büyük ölçeklendirme çözümlerinden biridir.

Yukarıdakiler, iddialara göre Optimism’in neden bu Kasım ayında izlenmesi gereken projelerden biri olarak seçildiğini açıklıyor. Bu ayki yükselişinde önemli bir rol oynayacak olan geliştiriciler ve projeler arasında ilgi görmektedir.

Sonuç

Ünlü bir analistin izleme listesindeki altcoinler Solana, Render, InQubeta ve Optimism olarak nitelendiriliyor. Bu tokenler iddialara göre 4. çeyreğin başından bu yana potansiyel göstermiştir ve ivmeyi korumaya hazır olabilir.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.