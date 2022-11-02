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Kasım Ayında Hangi Altcoin’ler Alınmalı: Bu 4 Kriptoya Dikkat!

Analistlerin Kasım ayında yatırımcılara fırsat sunabileceğini düşündüğü 4 kripto para birimi ile ilgili görüşlerini paylaştığı görülüyor.
11:03
2 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para birimleri uzun süreli bir düşüş sonrasında son günlerde piyasadan gelen haberlerin de etkisi ile toparlandı. Analistler ise Kasım ayında yatırımcılara fırsat sunabileceğini düşündüğü 4 kripto para birimi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Immutable X (IMX) ve Aptos (APT)

Analistlere göre takip edilmesi gereken ilk altcoin Immutable X (IMX). Analistler 5 Kasımda yaklaşık olarak 254 milyon IMX’in kilidinin açılacağını ve dolayısıyla da arzın artacağını ifade ediyor. Analistler kilit açma etkinliğinden sonra IMX fiyatının düşebileceğini ve bu sebeple de yatırımcıların bu durumu bir fırsat olarak değerlendirebileceğini dile getiriyor.

Buna ek olarak analistler bir sonraki boğa koşusunda Disney Marvel, Tik Tok ve Opensea gibi büyük firmaların da Immutable X platformu ile olan ortaklığının fiyatı etkileyebileceğini ifade ediyor. IMX yazının kaleme alındığı sırada 0,58 dolardan işlem görüyor.

Analistler son zamanlarda adını duyuran Aptos’un da (APT) Kasım ayında iyi bir performans sergileyebileceğini ifade ediyor. Bu noktada özellikle Aptos ekosisteminin önemli olduğu vurgulanıyor. Uzman isimlere göre Aptos platformunda başlatılan NFT projeleri yüksek potansiyel taşıyor ve bunun da APT coin fiyatını yukarı taşıma imkanı bulunuyor.

Bunlara ek olarak uzman isimlere göre Aptos platformun InSilve, Gen3 Punks, Spooks, RektDogs, Bruh Bears gibi projeler dikkat çekiyor. APT yazının yayına hazırlandığı sırada 7,67 dolardan işlem görüyor.

Chiliz (CHZ) ve Moonbeam (GLMR)

Analistler özellikle maçların başlaması ile birlikte CHZ’de artış yaşanabileceğini dile getiriyor. Yani Dünya Kupası öncesinde hem CHZ’nin hem taraftar token’ların dikkat çeken bir artış yaşayabileceği düşünülüyor.

Analistler taraftar token’ların Ekim ayının başında iyi bir performans sergilediğini ve Dünya Kupası başlarken Bu durumun Kasım ayına da yansıyabileceğini ifade ediyor. CHZ yazının kaleme alındığı sırada 0,23 dolardan işlem görüyor.

Buna ek olarak uzman isimler 11 Kasım’da GLMR token’da da bir kilit açma etkinliği olacağını ve kilit açıldıktan sonra fiyatlarda yaşanacak düşüşün bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre 21 milyon GLMR’nin kilidi açılacak ve özellikle orta-uzun vadede bu durumun fiyatı pozitif etkileme potansiyeli olduğu düşünülüyor. GLMR yazının kaleme alındığı sırada 0,47 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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