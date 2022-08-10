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JPMorgan Kripto Para Piyasalarını Değerlendirdi!

JPMorgan analistleri kripto paralarla ilgili yeni görüşlerini paylaştı. Peki piyasaları neler bekliyor?
19:30
10 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

JPMorgan Başkanı Jamie Dimon geçmişte kripto para piyasalarıyla ilgili ağır eleştirilerde bulunmuştu. Sonunda o da Michael Saylor gibi 180 derece dönüş yaparak bir anda kripto fedaisine dönüştü. Birçok kripto para yatırımcısı JPMorgan ve birkaç büyük finans kuruluşunun tam tersi pozisyon alarak daha fazla kazanç elde ettiğini söylüyor. Geçmişte birçok kez bunu doğrular nitelikte olaylar yaşandı. Peki JPMorgan kripto para piyasalarının son durumu hakkında neler düşünüyor? Bu sefer haklı çıkacak mı?

JPMorgan Kripto Paralar

Başkan Jamie Dimon geçmişteki olumsuz yorumlarını bir kenara bırakarak kripto paraların geleceğine inandığını söylüyor. Bankacılık devi tarafından yapılan son yorumlar ise artık piyasanın dibe ulaştığı ve yükselmeye başlayacağı yönünde. Pazartesi günkü bir notta, JPMorgan Chase analistleri, kripto para piyasalarının mevcut durumunu gözden geçirdi ve bir görüş bildirdi. CNBC tarafından bildirildiği üzere, kripto piyasalarının geçtiğimiz haftalarda “bir zemin bulduğunu” savundular.

Analistlere göre Terra ve 3AC iflaslarının kripto para şirketleri üzerindeki etkisi sönüyor. Birçok kripto şirketi (Celsius, CoinFlex ve Voyager vs) Mayıs ve Haziran ayındaki kripto çöküşünden olumsuz etkiledi ve iflas sürecini başlattı. JPMorgan bu domino etkisinin artık bittiğini daha fazla şirketin süreçten olumsuz etkilenmeyeceğini düşünüyor. Yani piyasalarda yeniden yükseliş dönemi başlayabilir.

Kripto Para Uzman Yorumu

JPMorgan analistlerine göre yükselişi tetikleyecek iki büyük katalizör var. Bunlardan biri etkisi geçen iflaslar. İkincisi, yaklaşmakta olan Ethereum Birleşmesini çevreleyen coşku ve fomo olarak açıklandı. Ropsten ve Sapolia test ağlarının başarılı dağıtımlarının The Merge’in yakın gerçekliği yönündeki inancı güçlendirdiğinin altı çizildi. Birçok uzmana göre 15-20 Eylül tarihleri arasında Ethereum birleşmesi gerçekleşecek ve en büyük altcoin hızla 2.000 doların üzerinde yeni bir zirve yapacak.

JPMorgan analistlerinden gelen bu yorumlar, piyasaların ayıların güçlü muhalefetiyle karşılaştığı bir zamanda geldi. Kapsamlı bir konsolidasyon dönemini izleyen kısa ralli, yakın zamanda bir barikatla karşılaştı.

Etkisi ne kadar sürecek bilinmez ancak ABD enflasyon verisinin beklendiği üzre düşük gelmesi Bitcoin’i yeniden 24.000 doların üzerine taşıdı. Üstelik ABD hisse senedi piyasaları da %2 ile pozitif açıldı. En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 24.000 dolardan alıcı buluyor.

Ethereum (ETH) ise günlükte %9 artarak 1.840 dolara ulaştı. Halen bu aralıkta alıcı bulmaya devam ediyor.

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