Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JPMorgan, Ethereum Classic (ETC) madencilerinin, Ethereum'un The Merge güncellemesinin en büyük faydalananları arasında olacağını söyledi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan, bugün yayınladığı araştırma raporunda Ethereum madencilerinin, ağın iş kanıtından (Proof of Work) hisse kanıtına (Proof of Stake) geçişiyle ani bir değişiklikle karşı karşıya kalacağını, rollerinin etkin bir şekilde son ereceğini belirtti. JPMorgan’a göre, bu durum Ethereum madencilerini alternatif altcoin’lerden gelir sağlamaya zorlayacak.

The Merge Güncellemesi

Ethereum Blockchain’i için planlanan beş büyük güncellemeden ilki ve ağın Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) geçişini sağlayacak olan The Merge güncellemesinin Eylül ayında gelmesi planlanıyor.

Şu anda Ethereum madenciliğinde, Bitcoin madenciliği için kullanılan madencilik cihazlarından daha esnek ve diğer kripto paralar için madencilik yapmak üzere daha kolay bir şekilde yeniden yapılandırılabilen GPU (grafik işleme birimleri) cihazları hakim durumda. GPU donanımları, Ethereum Classic (ETC), Ravencoin (RVN) ve Ergo (ERG) gibi diğer uyumlu kripto paraların yanı sıra oyun oynamak için de kullanılabiliyor.

JPMorgan, Ether (ETH) madenciliğinin kârlılığı nedeniyle son derece popüler olduğunu ve madencilerin diğer kripto paraların madenciliğine geçişinin kısa vadede kârlılığı etkileyeceğine dikkat çekiyor. Buna ek olarak, büyük madencilik havuzlarının farklı bir kripto paraya yapacakları ani geçişin, yerleşikler için marjları sıkılaştırabileceği konusunda uyarıyor. Bu doğrultuda, ASIC (uygulamaya özel entegre devreler) cihazlarını kullanan Ethereum madencileri, Ethereum Classic’in ötesinde birkaç alternatif kripto paraya yönelebilir.

JPMorgan’ın İşaret Ettiği Altcoin

Bankacılık devi, Ethereum Classic (ETC) madencilerinin geçişin ana faydalanıcıları arasında olabileceğine vurgu yaparken, bunun nedeni olarak da Ethereum 2.0’da doğrulayıcı (validator) olmaya karar veren ETH madencilerinden kalacak ikinci el madencilik cihazlarının sayısında artış olmasının muhtemel olmasını gösteriyor.

JPMorgan, Temmuz ortasından bu yana hash rate’inde gözle görülür bir artışla Ethereum Classic’e geçişin zaten gerçekleşmekte olduğuna dair işaretler bulunduğuna da vurgu yapıyor. Rapora göre, bazı yatırımcılar Ethereum Classic’i PoW’dan PoS’a geçiş sırasında Ethereum Blockchain’indeki olası sorunlara ve problemelere karşı bir koruma aracı olarak görüyor. Öte yandan ETC, yazım sırasında kaydettiği yüzde 11,21 yükselişle 41,51 dolardan işlem görüyor. Altcoin, son 1 ayda değerini yüzde 200 artırarak büyük ses getirdi.

JPMorgan, Ethereum’un PoW’dan PoS’a geçmesinden sonraki en olası sonucu olarak, madencilerin madencilik cihazlarını GPU madenciliğini destekleyen farklı kripto para ağlarına ve ayrıca geçişin nispeten sorunsuz bir şekilde atlatılacak olmasından dolayı kurtarma değeri elde etmek için diğer ağlarda kullanması ihtimalini işaret ediyor.