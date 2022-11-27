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Solana artık ölümcül bir yara aldığı için topluluk anlamında en büyük rakibinin Avalanche olduğunu söyleyebiliriz. Avalanche’ın arkasındaki teknoloji firmasının başkanı John Wu kripto paraların son durumunu ve beklentileri ele aldı. Kripto paraların en güçlü oyuncularından olan John tarafından söylenenler son derece önemli. Peki piyasaya dair hangi risklere dikkat çekti? Neler bekliyor?

Kripto Piyasası Uzman Yorumu

Avalanche‘ın arkasındaki teknoloji firmasının başkanı, dev kripto borç verenin patlamasının kripto piyasaları için son FTX fiyaskosundan daha ciddi yıkımlar getirebileceğini söylüyor. Yakın zamanda Bloomberg ile röportaj yapan Ava Labs başkanı John Wu, Genesis Global Capital’in olası erimesinin dijital varlık piyasalarında FTX borsasının iflasından daha büyük bir risk oluşturacağına inanıyor.

“Oturduğum yerde, Genesis’in kripto sermaye piyasaları açısından FTX’ten bile daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Genesis piyasadaki en büyük borç verendi. Hem teminatsız hem de teminatlı kredi verdiler. Bu kredileri veren başka kimse yok. Piyasalarda onlar olmadan, değer zincirindeki tüm insanlar, piyasa yapıcılığı yapmak için borç almak zorunda olan piyasa yapıcılar gibi tüm şirketler, likiditenin piyasalardan çekildiğini, spreadlerin genişlediğini, hiçbir yatırımcının gelmek istemediğini ve kısır bir döngüye sahip olduğunuzu göreceksiniz. Dolayısıyla Genesis kripto sermaye piyasalarının çok önemli bir parçasıdır.”

Yani Genesis’in iflası aslında kripto paraların belki de yıllarca sürebilecek oldukça zor bir buz çağına başlamasını sağlayabilir.

Kripto Bugüne Nasıl Geldi?

Her şeyin temelinde geçtiğimiz yıl büyüyen kripto borç piyasası ile yükselen fiyatlar vardı. Kripto paraların geçtiğimiz yıl hızlı yükselişini sağlayan milyar dolarlık hedge fonları doğuran bu yapı şimdi sektörü tehdit ediyor. Bu ayın başlarında, Genesis, FTX ve kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in (3AC) çöküşünün getirdiği likidite zorlukları nedeniyle para çekme işlemlerini durdurdu. 3AC iflasını LUNA çöküşü tetikledi ve LUNA’yı Alameda gibi birkaç büyük aktörün ölüm sarmalına soktuğu iddia ediliyor. CoinDesk, Alameda’nın bilançosundaki garipliği kasım başında ifşa etti ve sonrasında gelen iflas Genesis’i zor duruma soktu. CoinDesk ve Genesis aynı çatı şirketin altında (DCG) faaliyet gösteriyor.

Kripto para piyasalarını etkileyen her büyük olay birbiriyle bağlantılıydı. Terra LUNA olayı patladığında sektörün saygı duyduğu birçok isim bundan sonra “LUNA öncesi” ve “LUNA sonrası” bir kripto çağı yaşayacağımızı düşünüyordu. Ne demek istedikleri bu devler devrilmeye başlarken daha iyi anlaşılıyor.