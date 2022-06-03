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Japonya’dan Tarihi Stablecoin Hamlesi! İşte Ayrıntılar!

Bloomberg'in bugün bildirdiğine göre, Japonya parlamentosu tarihi bir hamleyle bugün stablecoin regülasyonuna yönelik önemli bir yasayı onayladı.
13:20
3 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Bloomberg’in bildirdiğine göre, Japonya parlamentosu tarihi bir hamleyle bugün stablecoin regülasyonuna yönelik önemli bir yasayı onayladı.

Japonya, Kritik Yasayı Onayladı

 Geçen ayki TerraUSD çöküşü, küresel çapta bir şok etkisi yaratırken, Japonya yatırımcılara güven veren somut bir adım attı. Milyarlarca doların buhar olmasına neden olan Terra krizi, Güney Kore başta olmak üzere birçok Asya ülkesini alarma geçirdi. Raporda, yasanın bir yıl içinde yürürlüğe girecek olmasına rağmen Japonya’nın stablecoin‘lere özel bir yasa çıkaran ilk büyük ekonomilerden biri olduğu belirtildi. Yasa tasarısı, artık dijital para olarak kabul edilecek olan ve yen veya dolar gibi başka bir yasal para birimine bağlanması gereken stablecoin’lerin tanımı konusunda netlik sağlıyor. Kritik yasa ayrıca, yatırımcıların stablecoin’leri nominal değerde kullanma hakkını garanti ediyor. Stablecoin’ler artık yalnızca lisanslı bankalar, kayıtlı para transfer acenteleri ve tröst şirketleri tarafından ihraç edilebilecek.
Tasarı, mevcut varlığa dayalı veya algoritmik stabilcoinleri ele almıyor. Ancak, Japonya’daki borsalar stablecoin’leri listelemiyor. Japonya’nın Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) tarafından hazırlanan tasarı, 2021’in sonlarında planlandı, Meclis tarafından bu yıl Mart ortasında kabul edildi ve şu anda Meclis üyeleri genel kurulu oturumunda çoğunluk tarafından kabul edildi. TerraUSD (UST) çöküşünün ardından, Japonya’nın bu hızlı hamlesi, kripto paralara  olan güven krizine karşı yardımcı olabilir.

Batılı Ülkeler, Harekete Geçti

Uzmanlar, kripto para düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu ancak düzenleyicilerin bu konuda eğitilmesi gerektiğini söylüyor.  Geçen ay kripto piyasası kargaşasında, tether yeniden toparlanmadan önce dolara endeksini geçici olarak kaybetti. UST de dolara endeksini kaybetti. Bu durum, şirketin tokeni olan LUNA‘nın sıfır dolara düşmesine neden olan bir satışa yol açtı. Bu çöküş, algoritmik stablecoin’lerin bir geleceği olmayabileceğine dair uyarılara yol açtı.
Stablecoin’ler, son dönemlerde küresel çapta düzenleyiciler ve hükümetler için odak noktası oldu. ABD’de bu yılın başlarında, Senato Bankacılık Komitesi  Üyesi Pat Toomey , stablecoin’leri düzenlemeye ilişkin bir yasa taslağı sundu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçen ay milletvekillerini stablecoin’ler hakkında yasa çıkarmaya çağırdı. Nisan ayında, Birleşik Krallık hükümeti, stablecoin’leri düzenleyici yetki alanına getirme planlarını açıkladı. Salı günü, İngiliz hükümeti ayrıca, “sistemik” bir risk oluşturabilecek stablecoin firmalarının başarısızlığını engellemek amacıyle mevcut kuralları değiştirmek için bir teklif yayınladı.

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