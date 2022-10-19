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125 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Japonya artık kripto paralar için daha ılımlı bir tavır takınacak. Kripto paralar konusunda katı kurallar benimsenen ülkede bazı kurallar gevşetilecek. Peki Japonya hükümeti neden geri adım attı? Gelecek kolaylıkların detayları neler? Detaylar haberimizde.

Kripto Para Kuralları Esnetilecek

Japonya’nın kripto düzenleyicisi, ülkedeki kuralları gevşeterek kripto paraların borsalar tarafından listelenmesi sürecini kısaltacak. Dahası, Binance gibi kripto borsalarının ülkede kolayca lisans almasına izin verecek. Japonya başbakanı Fumio Kishida ülke ekonomisini güçlendirmek için kripto para kurallarını esnetiyor. Bloomberg’in bildirdiğine göre, Japonya Sanal ve Kripto Varlıklar Borsası Birliği (JVCEA) nihayet uzun inceleme süreçlerinden geçmeden kripto paraların listelenmesine izin verecek. Bununla birlikte ülke pazarına “yeni” girecek kripto paraların eksiksiz süreçten geçmesi gerekecek.

Bahsi geçen esnekliklerin aralık ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Listeleme sürecinin kolaylaştırılması, ülkede yeni açılacak kripto paraların işini fazlasıyla kolaylaştıracak. Üstelik Binance gibi devlerin Japonya pazarına girmesi de daha kolay olacak.

Japonya ve Kripto Paralar

Üstelik müjdeler bunlarla sınırlı da değil. JVCEA Başkan Yardımcısı Genki Oda, kurumlarının 2024 yılına kadar yabancı ülkelerdeki coinleri listelemek için ön taramayı askıya alabileceklerini de söyledi. Ayrıca ICO (ön satış) ve IEO (borsa ön satış) yoluyla ihraç edilen tokenler için de kurallar daha gevşek hale gelecek. Tüm bunlar Japonya’nın kripto para pazarını canlandırmak için yapılıyor.

Kripto borsası Binance, FTX’in haziran ayında Japon müşterilerine kripto hizmetleri sunmak için lisans almasının ardından Japon pazarına girmeyi hedefliyor. Daha fazla yatırımcı kripto para piyasaları için daha fazla likidite anlamına geliyor. Japonya tarafından atılan son adımlar daha fazla insanın küresel kripto para piyasalarına girmesini sağlayacak.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.191 dolardan alıcı buluyor. Kripto para piyasalarının kümülatif değeri ise 923 milyar dolara düştü. Belirsizliğin ortasında Bitcoin fiyatı nispeten yatay seyrediyor. Kasım başında açıklanacak olan Fed faiz kararı Bitcoin ve altcoinlerin fiyatı üzerinde belirleyici olacak. Dolar endeksi 112,88 seviyesinde ve ABD piyasaları dün pozitif kapandı.