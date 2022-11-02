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İsviçre’den Kripto Para Kısıtlaması!

Ananonim işlemlere dair önemli bir kısıtlama geldi ve üst limit aylık bazda hesaplanacak.
18:00
2 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler kripto paraları konu alan düzenlemelere imza atıyor. İsviçre de bunlardan biri oldu. Kripto paraların düzenlemesi son derece karmaşık ve ABD bile henüz net bir yasal çerçeve oluşturabilmiş değil. Ancak KYC ve AML zorunlulukları kolayca kripto paralara uyarlanabiliyor. Peki İsviçre’nin son hamlesi neydi?

İsviçre’den Kripto Para Hamlesi

FINMA kısmen revize edilmiş FINMA Kara Para Aklamayla Mücadele Yönetmeliğini yayınladı. İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu FINMA, FINMA Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliğini kısmen revize etti. Danışma sürecinde yapılan başvurulara cevaben, kripto para birimleriyle yapılan işlemler için eşik değerin hesaplanmasına açıklık getirildi.

FINMA, FINMA Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliğini, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası ve Federal Konsey’in Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliğindeki son revizyonları dikkate alacak şekilde düzenledi.

FINMA tarafından önerildiği üzere, intifa hakkı sahibinin kimliğinin zorunlu olarak kontrol edilmesinin ve müşteri verilerinin güncel olup olmadığının periyodik olarak kontrol edilmesinin yönetmelik düzeyinde ayrıntılı olarak belirlenmesine gerek olmadığını doğruladı. Bununla birlikte, finansal aracıların müşteri kayıtlarını güncelleme ve kontrol etme yöntemlerini bir iç yönergede düzenlemeleri gerektiğini belirten hüküm kalacaktır. Ayrıca, FINMA Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği, dağıtık defter trade platformlarını kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

Sınır Getirildi

FINMA, bağlantılı işlemler için 1000 CHF eşiğinin otuz gün içinde (sadece günlük değil) aşılmasını önlemek için teknik önlemlerin alınması gerektiği kuralının arkasında duracağını açıkladı. Mali Piyasa Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada, önümüzdeki yıldan itibaren İsviçre vatandaşlarının 1000 İsviçre Frangı (1005 dolar) üzerinde kripto transferi yaparken kimliklerini doğrulamaları gerekeceği belirtildi.

Anonim işlemlere gelen bu sınır aylık bazda kontrol edilecek. Türkiye ise henüz kripto para düzenlemeleri konusunda kapsamlı bir adım atmadı. Bakan Nebati tarafından yapılan son açıklamada ise düzenlemenin tamamlandığı ve yakın zamanda meclise geleceği yönündeydi. Önümüzdeki haftalarda düzenlemenin meclise gelmesiyle Türkiye’nin kripto paralar konusunda ne gibi kısıtlamalara gideceği veya gitmeyeceğini göreceğiz. Birçok ülke, kripto endüstrisine ev sahipliği yapabilmek için çeşitli kolaylıklar sağlıyor.

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