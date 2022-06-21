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İş Birliği Duyurusu Popüler NFT Coin’inin Fiyatını Yükseltti!

Bored Ape Yacht Club, Ape Fest 2022 sırasında Rolling Stone ile ikinci iş birliğini duyurdu. Haberin ardından NFT coin ApeCoin'in fiyatı hızla yükseldi.
11:45
21 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bored Ape Yacht Club, Ape Fest 2022 sırasında Rolling Stone ile ikinci iş birliğini duyurdu. Sınırlı sayıda üretilen Rolling Stone koleksiyonları, fiziksel sanat baskılarının yanı sıra iki 1/1 BAYC ve MAYC NFT’si içerecek. İlk BAYC x Rolling Stone NFT‘leri ve sanat baskıları, NFT topluluğundan büyük ilgi görmüştü. Her iki platform da şimdi yeni bir başarılı açık artırma ve satış için aynı düzeyde ilgi görmeyi umuyor.

BAYC ve Rolling Stone Bir NFT İş Birliği İle Daha Geliyor

Bored Ape Yacht Club ve Rolling Stone, Ape Fest 2022’nin ilk gününde sınırlı sayıda NFT’ler için ikinci iş birliğini duyurdu. İki 1/1 BAYC ve MAYC NFT, 22 Haziran’da açık artırmaya çıkacak.

Ayrıca, NFT açık artırmasında, her tasarımın koleksiyonluk sanat baskıları için 4 saatlik bir satış yapılacak. Sanatsal baskılar 100 dolar değerinde ApeCoin (APE) karşılığında satın alınabilecek. Satış başladığında linkler resmi Twitter hesaplarından duyurulacak. Ancak, BAYC ve MAYC NFT’leri ve sanatsal baskıları ile ilgili ayrıntılar henüz Yuga Labs veya Rolling Stone dergisi tarafından duyurulmuş değil.

İlk BAYC x Rolling Stone sınırlı sayıda fiziksel dergi kapak baskıları ve 1/1 BAYC ve MAYC NFT’leri, NFT topluluğundan büyük ilgi görmüş ve geçen yılın Kasım ayındaki Ape Fest’te hızla satılmıştı.

Bilindiği gibi, BAYC ve MAYC 1/1 NFT‘leri oldukça popüler ve NFT’ler önemli koleksiyoncular tarafından oldukça yüksek miktarda ETH karşılığında satın alındı.

ApeCoin (APE) Bir Günde %20 Yükseldi

ApeCoin (APE) fiyatı, işlem hacmindeki yüzde 40’lık artışla desteklenen son 24 saatte yaklaşık yüzde 20’ye kadar yükseldi. APE fiyatı, yazım sırasında 4,70 dolardan işlem görüyor. APE‘deki son yükseliş, koleksiyonluk bir baskı satın almak için kullanıcıların yaklaşık 25 APE’ye ihtiyacı olduğunun açıklanmasının ardından geldi.

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