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Interpol, O Altcoin Sektörü İçin Harekete Geçti! Fırsat Kolluyorlar!

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (ICPO) ya da Interpol, metaverse'deki suçları nasıl denetleyebileceğini araştırmaya başlamış durumda.
18:30
6 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (ICPO) ya da Interpol, metaverse’deki suçları nasıl denetleyebileceğini araştırmaya başlamış durumda. Üst düzey bir Interpol yetkilisi, metaverse’deki suçların tanımlanması konusunlar önemli engellerle karşı karşıya oldukları açıklamasında bulundu.

“Suçlular Yeni Teknolojilere Yönelmiş Durumda” 

BBC’ye göre, Interpol Genel Sekreteri Jurgen Stock, teşkilatın metaverse’deki suç faaliyetlerini denetleme niyetini açıkladı. Stock, “sofistike ve profesyonel suçluların suç işlemek için yeni teknolojik araçlara uyum sağlama yeteneğinin altını çizdi.

Metaverse‘de polislik yapma hamlesi Interpol’ün 2022’nin Ekim ayında Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 90. Interpol Genel Kurulu’nda kendi metaverse’ini başlatmasından yaklaşık dört ay sonra geldi.

Lansman sırasında yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Metaverse kullanıcılarının sayısı arttıkça ve teknoloji daha da geliştikçe, olası suçların listesi yalnızca potansiyel olarak çocuklara karşı suçlar, veri hırsızlığı, kara para aklama, finansal dolandırıcılık, sahtecilik, fidye yazılımı, kimlik avı ve cinsel saldırı ve tacizi içerecek şekilde genişleyecektir.

Metaverse’de Suçların Tanımlanması

Stock’a göre suçlular metaverse benzeri platformlarda kullanıcıları hedef almaya başladı ve “buna yeterince yanıt vermemiz gerekiyor” diye ekledi. Ancak teşkilat, metaverse’deki suçları tanımlama konusunda sorunlarla karşı karşıya. Interpol’ün teknoloji ve inovasyondan sorumlu genel müdürü Madan Oberoi şunları söyledi:

Hala suç olarak adlandırılıp adlandırılamayacağını bilmediğim suçlar var. Bu suçların fiziki evrendeki tanımlarına bakarsanız bunu metaverse’de uygulamaya çalışacak olmak oldukça güç.

Ayrıca, Interpol’ün de olası metaverse suçları konusunda farkındalık yaratma konusunda zorlandığını açıkladı. Interpol, 2022’nin Ekim ayında metaverse‘e açılmasına paralel olarak kripto suçlarıyla mücadele etmek için özel bir birim oluşturdu. Bu girişimler, Interpol’ün aynı yılın Eylül ayında Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon’un tutuklanması için küresel kolluk kuvvetlerine yaptığı “kırmızı bülteni” takip etti.

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