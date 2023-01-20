Shiba için Ocak sonu beklentileri farklı bir şekilde ortaya çıktı. Yaratılmış olan makineler tarafından yapılan tahminler yatırımcıyı düşündürebilir.

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2022’ye güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra, kripto trader’ları ve yatırımcılar bir kez daha Shiba Inu‘yu (SHIB) tartışıyor. Birçoğu, meme coin’in hala 2021’de ulaştığı en yüksek seviyelere ulaşma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Shiba Hala İki Ucu Keskin Bıçak

SHIB ağındaki gelişmeler ve devam eden token yakımı, 20 Ocak’taki verilerle birleştiğinde, Shiba Inu’nun kısa ve uzun vadeli getirilere dayalı olarak en düşük değere sahip varlıklar arasında olduğunu gösteriyor.

Bu doğrultuda, kripto takip platformlarının başını çeken CoinMarketCap üyeleri tarafından verilen oylara bakıldığında içinde bulunduğumuz 20 Ocak’ta alınan verilere göre SHIB’nin 31 Ocak 2023’te ortalama 0,00001064 dolar fiyattan işlem göreceğini öngörülüyor.

Eğer 1.754 üye tarafından verilen oylar sonucunda ortaya çıkan tahmin doğru olursa, Ocak ayı sonunda köpek temalı meme token’ının fiyatı, yazım saatine göre 0,00001148 dolar olan mevcut değerine kıyasla %7,09 oranında daha düşük bir fiyatla işlem görecek olabilir.

SHIB topluluğunun önceki altı ay için yaptığı araştırmalar ve gözlemlerin performansı da göz önünde bulundurulduğunda, tarihsel olarak merkezi olmayan finans (DeFi) token’larının fiyatını da %68,31’lik bir doğruluk oranıyla tahmin etmişti.

AI 1 Şubat İçin Fiyatı Tahmin Etti

Kripto topluluğuna kıyasla, PricePredictions’taki makine öğrenimi algoritması SHIB’nin Şubat ayına doğru biraz daha yüksek işlem göreceğini öngörüyor.

Tahminini yapmak için diğerlerinin yanı sıra hareketli ortalama (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), göreceli güç endeksi (RSI) ve Bollinger Bantları (BB) gibi teknik göstergeleri kullanan AI teknolojisine göre, Shiba Inu 1 Şubat’ta 0,000011 dolardan işlem görecek.

Şu anda Shiba Inu, gün içinde %0,62 ve önceki yedi gün içinde %18,11 artışla 0,00001147 dolardan işlem görüyor ve toplam piyasa değeri 6,2 milyar dolar.

İyimser kripto piyasası ve SHIB ekibinin uzun süredir beklenen katman 2 blok zinciri Shibarium’un temel ilkelerini yayınlaması gibi ekosistemindeki olumlu olaylar, Shiba Inu’nun yükselişine katkıda bulunmuş olabilir. Yükseliş eğilimli meme coin duyarlılığı arttıkça piyasa değerinin bir hafta içinde 1,7 milyar dolar artmasına da yardımcı olmuş olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.