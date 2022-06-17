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İngiltere’de Bir İlke İmza Atıldı: Bitcoin ve 2 Altcoin’e Müjde!

Son günlerde yaşanan gelişmelerden ötürü kripto para karşıtlığı zirveye ulaşırken, Bitcoin (BTC) de tehlikeli sularda gezinmeye devamediyor. Ancak, tüm bunlara rağmen kripto para benimsemesi küresel ölçekte hız kesmeden devam ediyor. 
18:30
17 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde yaşanan gelişmelerden ötürü kripto para karşıtlığı zirveye ulaşırken, Bitcoin (BTC) de tehlikeli sularda gezinmeye devam ediyor. Ancak, tüm bunlara rağmen kripto para benimsemesi küresel ölçekte hız kesmeden devam ediyor.

İngiliz Radyo Kanalı, Bitcoin, ETH ve ADA Kabul Ediyor

İngiliz medyası tarafından bildirildiği üzere, İngiltere’nin kuzeydoğusundaki bir radyo istasyonu, kripto para birimi ödemelerini kabul etmeye başladı. Ktipto para piyasının zor bir dönem geçirdiği mevcut ayı piyasasında böyle bir kararın alınmas ışaşkınlık yarattı. Frisk Radio, reklam ödemeleri, sponsorluk ve diğer ödemeler için kripto paraları kabul edeceğini duyurdu. Radyo istasyonun web sitesine göre, Frisk, Birleşik Krallık’ta Bitcoin, Ethereum ve Cardano ile ödeme kabul eden ilk radyo oldu. Radyonun yöneticisi Stuart Landreth, kripto para piyasasında devam eden ayı piyasasına dair herhangi bir endişesi olmadığını söyledi.

 

 Yönetici ayrıca mevcut piyasadaki paniğe rağmen Bitcoin, Ethereum ve Cardano gibi kripto para birimlerini destekleyen temellerin her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. Sponsorluk ve yayın sözleşmelerinin ödemeleri yapılan kripto para biriminde tutacak. Landreth’e göre, tedarik zincirinde daha fazla işletme kripto para birimlerini kabul etmeye ve kullanmaya başlarsa, sektör için ileriye yönelik önemli bir adım olacak. Frisk bu sürecin ön saflarında yer alıyor ve geleceğin ödeme sistemi olmaya aday kripto paraları benimsemekten gurur duyuyor.

Bitcoin’de Risk Devam Ediyor

Bitcoin, 20.000 dolar seviyesine doğru düştükten sonra endişe yarattı. BTC, ardından 21.000 doların üzerine çıktı ve kripto piyasasının değeri 900.31 milyar dolarda. Pek çok uzmanın Çarşamba gününün en düşük seviyesinin dip olduğu yönünde spekülasyon yapmasına rağmen, bazı analistler daha fazla volatilite öngörüyor. Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla, BTC’nin fiyatı yaklaşık %70 düştü.

Bitcoin, Çarşamba günkü Fed açıklamasından sonra kısa vadeli bir toparlanma yaşarken, ivmesini koruyamadı. Son 24 saat içinde Bitcoin, 20.000 bin dolarlık destek seviyesinin gölgesinde başka bir büyük satış yaşıyor. Popüler kripto analisti Lark Davis’e göre, Bitcoin 20.000 dolar ve Ethereum 1.000 doların altına düşerse, işler çok hızlı bir şekilde kaosa dönüşebilir Piyasada çok sayıda tasfiye gerçekleşebilir ve yatırımcılar buna hazır olmalı.

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