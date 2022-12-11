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İngiltere Merkez Bankası, merkez bankası dijital parası (CBDC) için örnek bir cüzdan olarak kullanmak adına kavram ispatı (Proof of Concept) arayışına gitti. Merkez Bankası, 23 Aralık’a kadar kavram ispatı konusunda yapılacak olan başvuruları kabul edecek.

Dijital Cüzdana Dönük Beklentiler Sıralandı

İngiltere Merkez Bankası, kendisinin kullanıcıların kullanabileceği bir dijital cüzdan geliştirmeyeceğini belirtirken, “hem Merkez Bankası hem de özel sektör için işlevsel gereksinimleri netleştirmenin bir yolu olarak uçtan uca kullanıcı yolculuğunu” keşfetmek ve CBDC ürününü “iç ve dış paydaşlar için daha somut hale getirmek” istiyor. Temel çıktılar arasında hem Android hem de iOS için bir cüzdan mobil uygulaması geliştirilmesi, bir cüzdan web sitesinin yapılması, örnek bir yatırımcı web sitesi ve bir arka uç sunucusunun kurulumu yer alıyor.

Merkez Bankası, bundan önce potansiyel olarak kullanıma sunulacak bir CBDC için örnek bir cüzdan üzerinde herhangi bir çalışma yapmadığını açıklamıştı. İlk beş aylık sözleşme için ayrılan bütçe ise 200 bin İngiliz sterlini (yaklaşık 245 bin dolar) olarak belirlendi.

Edinburgh Reformları

Teklif süreci, İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt’ın Cuma günü Birleşik Krallık finansal hizmetleri için dijital İngiliz sterlini ihracını da içeren 30 düzenleyici reformundan oluşan bir paketi paylaşmasıyla başladı. Edinburgh Reformları olarak adlandırılan reformlar Brexit sonrası ekonomik büyümeyi artırmayı ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

CBDC Nedir?

İtibari para, altın veya gümüş gibi fiziki bir emtia ile desteklenmeyen, devlet tarafından çıkarılan bir para birimidir. Mal ve hizmet alışverişinde kullanılabilen bir tür yasal ödeme aracı olarak kabul edilir. Geleneksel olarak itibari para banknot ve madeni para şeklindeydi, ancak teknoloji, hükümetlerin ve finans kurumlarının fiziki itibari parayı, bakiyelerin ve işlemlerin dijital olarak kaydedildiği kredi tabanlı bir modelle desteklemesine izin verdi.

Merkez bankası dijital para birimleri, bir merkez bankası tarafından çıkarılan, kripto paraya benzer dijital token’dır. Token’ın değeri o ülkenin itibari para biriminin değerine endekslenir. Türkiye dahil olmak üzere şu anda birçok ülkenin kendi CBDC’sini geliştirdiği ve hatta bazılarının bunları uygulamaya aldığı bilinmektedir.