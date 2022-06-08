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İngiliz Medyası Açıkladı: Bu Altcoin Ayı Piyasasında Kapış Kapış Gidiyor!

Kripto paralar ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, yatırımcıların dipten alım yaptığını ortaya koyan veriler de gün yüzüne çıkıyor. 
14:00
8 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Kripto paralar ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, yatırımcıların dipten alım yaptığını ortaya koyan veriler de gün yüzüne çıkıyor.

Cardano, Bitcoin ve Ethereum’u Geride Bıraktı

Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, medya şirketi LondonRealTV tarafından yürütülen yakın tarihli bir ankete dikkat çekti. Bu ankete katılanların neredeyse %80’i, ayı piyasasında Cardano’yu tercih ettiklerini belirtti. Santiment verilerine göre, Cardano balinaları, uzun vadede ralli beklentisiyle dipten alım yapmaya devam ediyor. Birikim aşaması, altcoin fiyatını etkileyen bir süreç olarak değerlendiriliyor. London Real TV tarafından yürütülen anket, kripto topluluğu üyelerine mevcut ayı piyasası sırasında en çok hangi kripto parayı  tercih ettiklerini sordu. Katılımcılardan Bitcoin, Ethereum, Cardano ve diğer altcoin’ler arasında seçim yapmaları istendi. Oyların yüzde 76,9’u ADA’ya, yüzde 11’i Bitcoin ve yüzde 5’i Ethereum’a gitti. Toplamda, 8,861 kişi ankete katıldı.
 Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, geçen Cuma günü balina işlemlerinin sayısının aniden arttığını bildirdi. Her biri 1 milyon doların üzerinde ADA taşıyan yaklaşık 39 transfer gerçekleşti. Bu işlemler öğleden sonra saat 14.00 ve 15.00 arasında gerçekleşti. Santiment’e göre, aynı gün saat 15.00’dan sonra ise ADA fiyatı %32’den fazla değer kazandı. Cardano ayrıca, sosyal medyada tartışılma oranlarında 17 günlük bir zirveye ulaştı. Veriler, balinaların düşüşte ADA biriktirdiğini ve fiyatı artırdığını gösteriyor.

Anket: ADA, Haziran’da Bu Seviyeye Ulaşabilir

Kripto para piyasası, zor geçen bir dönemin ardından toparlanmaya başladı, Cardano (ADA), ivme kazanırken, önde gelen bir platform ADA’nın fiyat hareketini değerlendirdi.Bitcoin fiyatını tahmin etmede yüzde 90.75’lik bir doğruluk oranı olan CoinMarketCap.com kripto para topluluğu, Cardano’nun Haziran sonunda 1 dolar seviyesinden işlem görmesini bekliyor. Platforma göre, ADA  30 Haziran’da 1.034 dolara ulaşacak. Mevcut seviyeler göz önünde bulundurulduğunda bu, %69,23’lük bir artış anlamına geliyor.
 
Söz konusu ankette 24.430 kişi oy kullandı. Topluluk, Temmuz sonunda ise  ADA’nın  0,9399 dolardan işlem görmesini bekliyor. Yılın başından bu yana Cardano, ivme kaybetti. 1 Ocak’ta 1,33 dolar seviyesinde iken, o dönemden beri düşüş kaydetti. ADA,18 Ocak’ta 1,60 dolarla kısa vadeli bir zirve yaşadı. Altcoin, uzun bir süredir 0,6 dolar seviyesinin üzerinde kalmak için mücadele ediyor.

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