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İnanılmaz Bir Mucize Yaşanıyor! Ne LUNC Ne SHIB! Bu Altcoin Analistleri Şaşkına Çevirdi!

Kripto para piyasası uzun bir süredir yerinde sayarken, merkeziyetsiz borsa tabanlı (DEX) bir altoin analistleri  şaşırtmaya devam ediyor
14:30
15 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası uzun bir süredir yerinde sayarken, merkeziyetsiz borsa tabanlı (DEX) bir altoin analistleri  şaşırtmaya devam ediyor

GMX, Zirvesine Yaklaştı!

Popüler bir analist,  merkeziyetsiz borsa (DEX)  tabanlı bir altcoin’in geçen ay kripto para piyasasının büyük çoğunluğundan daha iyi performans gösterdiğini açıkladı. InvestAnswers’ın anonim sunucusu, yeni bir YouTube videosunda 444.000 abonesine, devam eden  ayı piyasasına rağmen GMX‘in Bitcoin ve genel olarak altcoin piyasasından önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Güncel verilere göre,  altcoin son 30 günde %59 arttı. Aynı dönemde DeFi tabanlı altcoin’ler ise %5 arttı, PERP  %9, DYDX %24 ve  FST ise %34 düştü. Bu projeler, önemli ölçüde düşük performans gösterdi. GMX, tüm zamanların en yüksek seviyesinden sadece  %8 uzakta. Analiste göre, şu anda ayı piyasanın doğası düşünüldüğünde bu oldukça inanılmaz.

Uzmana göre bunun en önemli nedeni, FTX’in çöküşünden sonra merkezi borsalara duyulan güvenin sarsılması. GMX, daha fazla kullanıcıyı çekmeye ve hacmi ve açık pozisyonları artırmaya devam etti.  GMX, sürekli vadeli işlemlerde uzmanlaşmış bir platform. Projenin web sitesine göre düşük takas ücretleri ve “sıfır komisyon” ile ön plana çıkıyor.  DEX şu anda Ethereum (ETH) ölçeklendirme çözümü Arbitrum ve akıllı sözleşme platformu Avalanche (AVAX) üzerinde yayında. GMX, an itibariyle 52.63 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 83. sıradaki altcoin, son 24 saatte %2,3 düştü.

İyimserlik Belirtileri!

FTX’in iflasını açıklamasından bu yana en büyük fiyat artışını kaydetti. Beklenenden daha düşük gelen enflasyon verileri, hem hisse senetleri hem de kripto para piyasasına yine bahar güneşini getirdi.  Bitcoin, FTX’in Kasım başında piyasayı sallamasından bu yana yaklaşık %16 düştü. Başlangıçta geleneksel finans dünyasıyla bağlantısı olmadığı için büyük oranda benimseme gören Bitcoin, özellikle son bir yıldır hisse senetleri gibi riskli varlıklarla çoğunlukla adım adım aynı çizgide yürüyor.

ABD hisse senetleri uzun bir düzeltme aşamasından sonra Salı günü yükseldi. Federal Rezerv’in faiz artış hızını yavaşlatması da piyasada iyimserliğe neden oldu. Uzmanlara göre,  FTX ve Alameda’nın neden olduğu kriz ve  domino etkisi sona ermiş gibi görünüyor. Enflasyon verilerinden sonra Fed’in faiz artış oranını düşürmesi oldukça önemli.

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