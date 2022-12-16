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İnanılmaz Başarı! SHIB’in Rakibi Meme Coin İmkansızı Gerçekleştiriyor: Hazır Olun!

Meme coin savaşları devam ederken, Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin'in (DOGE) rakipleri de ses getiren hamleler yapmaya devam ediyor.
12:30
16 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Meme coin savaşları devam ederken, Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’in (DOGE) rakipleri de ses getiren hamleler yapmaya devam ediyor.

Baby Doge: 4.7 Trilyon Token Yakıldı!

Kripto para piyasasındaki kaos devam ederken, BABYDOGE topluluğu etkileyici hamleler yapmaya devam ediyor. Piyasada yakım şampiyonu olan proje, dolaşımdaki arzını azaltma misyonundan vazgeçmiyor. Ekip, son 24 saat içinde 4.798.745.545.904’e (4,7 trilyon) BABYDOGE’un yakıldığını bildirdi.  Ayrıca ‘Burn BabyDoge’ kısa bir süre önce Baby Doge yakımlarını, önemli işlemleri ve analizleri izlemeye adanmış, topluluk odaklı bir Twitter hesabının hayata geçtiğini açıkladı. Platform ayrıca, en son yakımlardan sonra şimdiye kadar toplam 200.560.640.557.579.744 (200.5 katrilyon) token’ın yakıldığını ve bunun varlığın 420 katrilyonluk toplam arzının %47.7’sini temsil ettiğini ortaya çıkardı.

 

Yeni hesap, Baby Doge‘deki toplam yakmalar, likidite, 24 saatlik işlem hacmi dahil olmak üzere önemli ve güncel bilgileri paylaşacak. Yeni sayfadaki veriler, bazı ilginç ölçümleri ortaya koyuyor. BABYDOGE’nin 24 saatlik işlem hacmi 260,9 bin dolar değerinde ve mevcut likidite 28,6 milyon dolar. Grafik, özellikle Ekim ayının başında baskın olan varlığın likiditesinde büyük bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, BuyBack ve Burn bakiyeleri şu anda 1.076 dolar seviyesinde.

Yatırımcı Sayısı, Rekor Kırıyor!

Şimdiye kadar varlığın toplam arzının neredeyse %50’si yakıldığı için topluluk, BABYDOGE’un toplam arzını azaltma ve aynı zamanda varlığın değerini artırma kampanyasını istikrarlı bir şekilde destekledi. BABYDOGE ekibi geçen ay, yakımları desteklemek için 1 Aralık’ta aylık bir yakım programı başlatacağını duyurdu. BABYDOGE, tutarlı yakımları nedeniyle, daha önce bildirildiği üzere, Ekim ayında kripto araştırma ve ticaret platformu HC Capital tarafından en yüksek yakımları gerçekleştiren proje olarak seçildi Değerlendirme, Baby DOGE‘nin toplam yakımlarının 199.1 katrilyon token olduğu zaman yapıldı. İki aydan kısa bir süre içinde 1,4 katrilyon token yakıldı.

BABYDOGE, yakım kampanyasının yanı sıra, küresel çapta başarıya doğru ilerlerken borsalardan da daha fazla ilgi görüyor. Geçen Çarşamba, meme merkezli borsa BingX tarafından spot piyasasında listelendi. Bu gelişme, Deepcoin ve ProBit global gibi çeşitli borsaların listelemelerini takip etti. BabyDoge Burn ayrıca geçtiğimiz günlerde BABYDOGE sahiplerinin sayısında bir artış olduğunu ortaya çıkardı. Toplam yatırımcı sayısı 1.647.120’ye ulaştı.

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