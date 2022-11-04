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Bitcoin (BTC) durgun fiyat hareketine devam ederken, önde gelen altcoin projeleri çarpıcı verileri ve rallileri ile manşetleri süslüyor.

Fantom: Birkaç Günde 3,6 Milyon Yeni Adres!

FTMScan’ın açıkladığı verilere göre, Fantom ağında son birkaç gün içinde 3,6 milyondan fazla yeni adres oluşturuldu. Ağı yöneten 87 doğrulayıcı ile Fantom, Çarşamba itibariyle saniyede sekiz işlem (tps) gerçekleştirdi. Fantom’daki DeFi projeleri, son aylarda en iyi performans gösterenler platformlar arasında yer aldı. Bu durum, benzersiz günlük adreslerdeki patlamanın başlıca nedeni oldu. SpookySwap ve Geist Finance, toplam 185 milyon dolarlık TVL’ye sahip en iyi iki Fantom projesi konumunda. DefiLlama’ya göre, Fantom‘da kilitli toplam değer yaklaşık 500 milyon dolar ve şu anda DeFi projelerinin ilk 100 listesinde yer alıyor.

Diğer yandan, projenin ana DeFi mimarı Andre Cronje’nin geri döneceğine dair söylentiler, Fantom’un fiyatını 24 saat içinde %25 oranında artırdı. Fantom, Andre yokken piyasa değerinden 3,62 milyar dolar kaybetti, ancak çekirdek mimarı olmasa bile, tokenomiklerine sadık kaldı. Son aylarda olduğu gibi, arzının bir kısmı yakıldı, bahis ödülleri arttı ve Gitcoin’den bağışlar katkıda bulunanlara dağıtıldı.

FTM, Büyümeye Devam Ediyor!