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İnanılmaz Başarı! Bu Altcoin’de Veriler Dudak Uçuklattı! Ralli Devam Edebilir!

Bitcoin (BTC) durgun fiyat hareketine devam ederken, önde gelen altcoin projeleri çarpıcı verileri ve rallileri ile manşetleri süslüyor. 
13:30
4 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) durgun fiyat hareketine devam ederken, önde gelen altcoin projeleri çarpıcı verileri ve rallileri ile manşetleri süslüyor.

Fantom: Birkaç Günde 3,6 Milyon Yeni Adres!

FTMScan’ın açıkladığı verilere göre, Fantom ağında son birkaç gün içinde 3,6 milyondan fazla yeni adres oluşturuldu. Ağı yöneten 87 doğrulayıcı ile Fantom, Çarşamba itibariyle saniyede sekiz işlem (tps) gerçekleştirdi. Fantom’daki DeFi projeleri, son aylarda en iyi performans gösterenler platformlar arasında yer aldı. Bu durum, benzersiz günlük adreslerdeki patlamanın başlıca nedeni oldu. SpookySwap ve Geist Finance, toplam 185 milyon dolarlık TVL’ye sahip en iyi iki Fantom projesi konumunda. DefiLlama’ya göre, Fantom‘da kilitli toplam değer yaklaşık 500 milyon dolar ve şu anda DeFi projelerinin ilk 100 listesinde yer alıyor.

Diğer yandan, projenin ana DeFi mimarı Andre Cronje’nin geri döneceğine dair söylentiler, Fantom’un fiyatını 24 saat içinde %25 oranında artırdı. Fantom, Andre yokken piyasa değerinden 3,62 milyar dolar kaybetti, ancak çekirdek mimarı olmasa bile, tokenomiklerine sadık kaldı. Son aylarda olduğu gibi, arzının bir kısmı yakıldı, bahis ödülleri arttı ve Gitcoin’den bağışlar katkıda bulunanlara dağıtıldı.

FTM, Büyümeye Devam Ediyor!

FTM, Mayıs ayında ulaştığı en düşük döngü seviyesinden %50’nin üzerinde değer kazanmayı başardı. Bu kritik fiyat artışı, Fantom’un fUSD isimli stablecoin’ini piyasaya sürmesinin ardından geldi. Bu, Fantom ve USD Coin gibi varlıklarla desteklenen ve sahiplerine %11 getiri sağlayacak, teminatlandırılmış bir stabilcoin olacak.

Bu lansman, Fantom ekosistemine ek kullanıcılar getirecek ve TerraUSD çöküşünün ardından getiri elde etmek için yeni bir yer arayan yatırımcılara hitap edebilir. Stablecoin katalizörüne ek olarak, Fantom’dan ayrılan  geliştirici Andre Cronje’nin tekrar projeye geri dönebileceği iddia edildi. GitHub, yakın zamanda fUSD’yi geliştirmeye çalıştığını ve FTM’nin kendisine ait olduğuna inanılan bir kripto cüzdanına eklendiğine dair söylentilerin dolaştığını gösteriyor. Fantom, Mayıs ayında ilk kez benzersiz adresler için 3 milyon sınırını aştı. Geçen Mayıs ayında Fantom’un 100.000’den az benzersiz adresi vardı, bu nedenle ağın kullanıcı tabanı geçen yıla göre 30 kat arttı. Uzmanlara före, kripto paraların eski parlak seviyelerine ulaşması için Fed’in faiz artırımlarından geri adım atması gerekiyor.

 

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