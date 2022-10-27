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Kripto kışı tüm hızıyla devam ederken, popüler altcoin projesi büyük başarısı ile rakiplerini geride bırakmayı başardı.

ADA: Sosyal Medya Platformları ve Piyasalardaki Etkileşim!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, Cardano (ADA) da 0,40 dolar seviyesini aşmayı başardı ve an itibariyle 0.4048 dolardan işlem görüyor. Analitik şirketi Lunar Crush tarafından yakın zamanda açıklanan bir rapora göre, Cardano’nun sosyal medya platformlarındaki ve piyasadaki faaliyetleri, rekor kırdı. Güncel verilere göre, Cardano , sosyal medya platformları ve piyasalardaki etkileşim bakımından 3.954 kripto para birimi arasında zirveye oturdu. Lunar Crush, değerlendirmesinde tüm varlıkların birleşik piyasa ve sosyal faaliyetlerini dikkate aldığını bildirdi. Lunar Crush bugün attığı bir tweet’te, “Göreceli birleşik sosyal ve piyasa etkinliğine dayanarak, Cardano piyasadaki ilk 3.954 kripto para arasında zirveye oturdu” açıklamasını yaptı. Platform ayrıca, ADA’nın sosyal ve piyasa etkinliği ölçümleri hakkında daha fazla bilgi veren bir grafik paylaştı.

Bu hafta 3.954 proje arasında birinciliği elde eden ADA, tüm zamanların verilerini içeren genel sıralamada ise 9 basamak çıkarak 49. sıraya oturdu. Ek olarak, Lunar Crush’tan elde edilen veriler, Cardano’nun geçen haftaki sosyal aktivitesinde bazı olağanüstü gelişmeler olduğunu ortaya koydu. ADA ile ilgili paylaşılan bağlantı sayısı, geçtiğimiz hafta %8,9 artışla 43.310’a yükseldi. Ayrıca, Cardano kelimesinin sosyal platformlarda kullanımı geçen hafta %8.44 artarak 206.200’e yükseldi. Genel olarak sosyal aktivite %12,78 artarak 536,29 milyona ulaştı. Bu ölçümler, varlığa daha fazla ilgi gösterildiğinden Cardano’nun sosyal aktivitesinde büyük bir artış olduğunu gösteriyor.

ADA: En Çok Kazandıran Coin’ler Listesi!

Artan sosyal aktivitesinin yanı sıra, Cardano rallisi sayesinde en çok kazandıran kripto paralar arasında 3.954 token arasında 304. sıraya yükseldi. Buna ek olarak, ADA, işlem ve sosyal hacim açısından 3.954 arasında 11. sırada yer aldı. Sosyal ve piyasa faaliyetindeki bu artış, projedeki son gelişmeleri sayesinde varlığa yeniden yatırımcı ilgisi olduğunu gösteriyor.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, yakın zamanda ADA yatırımcılarına yakında yeni müjdeler vereceğini açıkladı. Hoskinson, Kasım ayında gelen “özel bir müde” duyuracağını vurgulayarak topluluğa umut verdi. Bundan kısa bir süre sonra Hoskinson, Cardano’nun merkeziyetsizlik hedefini sürdürme misyonuyla ilgili bazı ilginç bilgiler vermişti. ADA, geçen hafta %15.41 değer kazandı.