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  •   İnanılmaz Başarı! 5 Milyon Dolar Yatırım Alan Altcoin Sert Zıpladı!

İnanılmaz Başarı! 5 Milyon Dolar Yatırım Alan Altcoin Sert Zıpladı!

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen varlık yönetim firması DeFi tabanlı altcoin projesine yatırım yaptığını duyurdu.
17:00
6 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen varlık yönetim firması DeFi tabanlı altcoin projesine yatırım yaptığını duyurdu.

GoldenTree, SushiSwap’a Yatırım Yaptı!

Küresel varlık yönetimi firması GoldenTree, merkeziyetsiz borsa (DEX) SushiSwap’a 5,3 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Duyurunun ardından SUSHI, %13 yükseldi. GoldenTree, yönetimi altında yaklaşık 50 milyar dolarlık varlığa sahip. Şirket, “bir süredir SushiSwap’ı takip ettiğini” söyledi. Varlık yöneticileri kısa süre önce kripto odaklı GoldenChain varlık yönetimi departmanını hayata geçirmişti. Şirket, “SushiSwap ortaklığı için heyecanlı olduklarını ve ileride daha aktif rol oynamak istediklerini söyledi. GoldenTree, SushiSwap’ın hedeflerini yerinde getirmesi için projeler üzerindeki kritik stratejilere beraber odaklanmayı planladığını söyledi.  SushiSwap, merkeziyetsiz borsa olan Uniswap’ın birkaç yeni özellik eklenmiş hali olarak tnımlanabilir. Uniswap’ın forklanması ile oluşturulmuş ve  ve 2020’de piyasaya sürülmüştür.

GoldenTree’nin kararı, SushiSwap‘ın arkasındaki DAO’nun Jared Gray’i yeni “CEO”  olarak seçmesinden birkaç gün sonra geldi. Platform, son zamanlarda yönetim açısından istikrarsızlık yaşadı. Kurucu üye 0xMaki geçen Eylül ayında projeden ayrılmıştı. CTO Joseph Delong da Aralık ayında istifa edip NFT kredi platformu Astaria’ya geçmişti. Kripto para dünyasının geri kalanında olduğu gibi, yatırımcının SUSHI’ye olan güveni son birkaç ay içinde azaldı.

“İnancımız Tam”

SUSHI, bu yıl Mart ayında 13 dolarlık bir yılın en yüksek seviyesinden %90 düştü. GoldenTree, bunu fark etmesine rağmen, SushiSwap’ın hala “inanılmaz bir potansiyele” sahip olduğunu söyledi. Şirkete göre, SUSHI de diğer projeler gibi  kesinlikle bazı zorluklardan geçti Ancak, platform birinci sınıf ürünler oluşturmaya ve piyasaya sürmeye devam ediyor. GoldenTree, hem  çekirdek ekibin hem de topluluğun projeye olan inancına ve çabalarına hayran kaldıklarını bildirdi.

“Balinalar” olarak da bilinen GoldenTree gibi büyük yatırımcıların katılımı, SushiSwap’ın merkeziyetsiz doğasına ilişkin soruları gündeme getirdi. Son seçimde, sadece iki cüzdan, büyük bir kripto ticaret şirketi olan GoldenTree ve Cumberland, kaydedilen 13 milyon oydan 8 milyonunu kullandı. Dahası, toplamda 11 milyon oy sadece beş büyük cüzdandan geldi. Bu durum, tekel endişelerini ortaya çıkardı. Bu, GoldenTree’nin  ilk kripto para yatırımları değil.  Şirket, geçen yıl bilançosuna Bitcoin de (BTC) ekledi.

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