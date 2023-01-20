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İlk 10’daki Bu Altcoin Aşırı Pahalı, Yakında Düşebilir!

En büyük borsalardan biri tarafından destekleniyor ve şimdilik grafiğe boğalar hakim olsa da fiyat düşüş yaşayabilir.
18:50
20 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yeniden 21.000 doların üzerine çıktı ve kripto para yatırımcılarının yüzü gülüyor. Ancak sevinmek için erken. Bazı altcoinlerde düşüş sinyalleri gelmeye başlıyor. Kral kripto para biriminin 22.000 doları hedeflediği senaryoda ise bu düşüş beklentisi tersine dönebilir. Peki en büyük 10 kripto para arasında hangi altcoin düşüş sinyalleri gönderiyor.

Binance Coin Yorum

Binance Coin‘in son zamanlardaki performansı, diğer kriptoların çoğu gibi alıcıların lehine oldu. Ancak Santiment’in verileri, BNB‘nin MVRV Z-Skoruna göre aşırı değerli olduğunu ortaya koydu. Bu metrik, kısa ve uzun vadeli getirilere dayalı olarak aşırı değerli ve düşük değerli varlıkları tanımlar. Ayrıca, CryptoQuant’a göre, BNB’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım pozisyonundaydı. RSI, BNB’nin MVRV Z-Skoru ile birleştiğinde, yakında satış baskısının artmaya başladığını göreceğiz. Elbette bu durum talebin üzerinde olacağı için fiyatta düşüşü de beraberinde getirecek.

BNB haftalık %2’nin üzerinde kazanç kaydetti ve 45,9 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle 290 dolara yakın işlem görüyor. Binance hakkındaki FUD’ın dağılmasıyla BNB de diğer kripto paralar gibi Bitcoin’in yaşadığı ara yükselişte önemli ölçüde değerlendi.

BNB Coin Yorum

Yukarıda bahsedilen ölçümlerin yanı sıra, diğer birkaç ölçüm de BNB için pek iyimser görünmüyordu. Örneğin, BNB’nin günlük aktif adresleri geçen hafta boyunca bir düşüş kaydetti ve bu da olumsuz bir sinyaldi. Dahası, BNB’nin hızı da keskin bir şekilde düştü. Ve token’ın fiyat volatilitesi önemli ölçüde arttı. Bu da fiyat düşüşü olasılığını daha da artırdı. Düşüş trendi olasılığına rağmen BNB sosyal hacimde bir artış yaşıyor. Ancak yine de göstergelerin çoğu satıcıları destekliyor.

Piyasa göstergelerinin çoğu satıcıları desteklediğinden, BNB’nin günlük grafiği de düşüş eğilimi gösterdi. Para Akışı Endeksi (MFI) bir düşüş kaydetti ve fiyat düşüşlerine neden olabilecek nötr bölgeye doğru ilerledi. Bununla birlikte, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA 55 günlük EMA’nın üzerinde olduğu için şimdilik boğalar piyasaya hakim görünüyor. Bazı olumsuz gelişmelerin Bitcoin fiyatına etkisi gecikmeli oluyor. Genesis iflası zaten fiyatlanmış olsa da 14 Nisan’a kadar varlık satışlarının gerçekleşme ihtimali ikinci dalga düşüşe neden olabilir. Bundan dolayı yatırımcıların zarar kesme seviyelerini iyi belirlemeleri menfaatlerine olacaktır.

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