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İlk 100 Kripto Para Arasında ve 100 Doları Hedefliyor! Altcoine Dikkat!

Alım zamanı değil gibi görünüyor ancak satış zamanı yaklaşabilir. Kritik seviyelere dikkat!
17:30
24 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para arasında yer alan bu altcoin yakında kritik eşiği zorlayabilir. Bitcoin fiyatı haftalardır yatay seyrine devam ediyor. Altcoinler bu süreçte ciddi anlamda kan kaybetti. Ancak bazı istisnalar da var. Peki akıntının tersine yüzen bu altcoin hangisi? Yatırımcıları hangi seviyeler bekliyor?

AAVE Yorum

Son 10 gündür genel piyasadan iyi performans gösteren AAVE yazı hazırlandığı sırada %5 artışla 87 dolardan alıcı buluyordu. Günlük işlem hacmi %110 artışla 162 milyon dolara tırmandı. Piyasa değeri ise 1,229 milyar dolar ve popüler altcoin 44’üncü sırada yer alıyor. Altcoin 64,7 dolarlık en düşük seviyesinden 90,1 dolarlık en yüksek seviyesine kadar, nispeten kısa bir süre içinde yaklaşık %40’lık bir kazanç elde etti. Bitcoin fiyatındaki olumsuzluğa rağmen AAVE yatırımcıları kritik seviyeleri savunuyordu.

Peki bundan sonra AAVE alıcıları hangi seviyeleri hedefliyor?

AAVE Fiyat Analizi

AAVE yükseliş momentumunu sürdürebilirse 90 ile 97 dolar arasında yeni bir zirve hedefleyebilir. Kısa vadede 97 doların test edilmesi yatırımcılar ciddi kazanç getirebilir. Sarı renkte Eylül ve Ekim aylarında 97 dolardan 64,7 dolara kadar süren Fibonacci geri çekilme seviyeleri yer almaktadır. RSI 64 seviyesindeydi ve son birkaç gündür nötr 50 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Aynı zamanda, fiyat grafikleri AAVE’nin Ekim ortasından bu yana bir dizi yüksek dip oluşturduğunu gösterdi. Bu nedenle hem fiyat hareketi hem de momentum göstergesi 97 dolara kadar bir testin mümkün olabileceğini söylüyor.

90,1 dolardan gelen ret, yatırımcılara 81 dolar seviyesinde kısa vadeli satın alma fırsatı sunabilir. AAVE’nin arkasındaki güçlü yükseliş hissiyatını göstermek için, fonlama oranları son üç gün içinde birçok büyük borsada negatif değerlerden pozitif değerlere geçti. Pozitif fonlama oranı, boğaların üstünlüğünü teyit ediyordu. Eğer 97 dolar üzerinde daha fazla kapanış olursa 105 ve 112 dolar seviyeleri de test edilebilir.

Şimdilik AAVE destek bölgesinden uzaklaştığı için direnç testinin beklenmesi faydalı olabilir.

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