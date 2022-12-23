En büyük ikinci altcoin CEO'su verdi veriştirdi. Yerin dibine soktu. Peki kimi niye hedef aldı?

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Kripto para piyasaları yılı kapatmaya hazırlanıyor ve tartışmalar da bitmiyor. Ünlü CEO yine konuştu. Birkaç gün önce Vitalik Buterin’e çatan Ripple şimdi de SEC başkanını ve siyasileri hedef alıyor. Yaklaşık 3 gün önce Ethereum kurucusu Ripple’ı SEC davasındaki savunmasında “BTC ve ETH’yi Çin güdümünde” olarak lanse ettirdiği için özür dilemeye davet etmişti. Bugünlerdeyse Ripple CEO’su kripto endüstrisini savunma ihtiyacı hissediyor.

Kripto CEO’su Açıklama

Piyasa değerine göre Binance tokenlerinin ardından ikinci sırada (stablecoinleri dışladığımızda) XRP bulunuyor ve Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse hatalarını telafi etmeye çalışıyor. SEC davasında savunma olarak BTC ve Ethereum’u Çin kontrolünde olmakla suçlayan ve Bitcoin aleyhine çevresel kaygılar maskesiyle lobicilik faaliyeti yapan Ripple şimdi de bu tarafa geçti. Brad Garlinghouse, çoğu insanın geleneksel finans dünyasında olup bitenleri görmezden gelirken kripto endüstrisindeki sorunlara karşı seçici olduğunu söyledi.

Garlinghouse, müşteri fonlarını kötü yönettiği için 3,7 milyar dolar ceza ödeyen bankacılık devi Wells Fargo’ya kıyasla, kripto borsası FTX‘in çöküşüne yönelik çılgınca tepkiler gösterildiğini düşünüyor.

“Dünya SBF ve FTX’in dolandırıcılığına (uygun bir şekilde) öfkelendi, ancak Wells Fargo milyarlarca müşteri fonunu da yanlış yönettiğinde, bu denli büyük bir tepki neden görmedik?”

Wells Fargo, Tüketici Finansmanı Koruma Kurulu (CFPB) tarafından otomobil kredileri, ipotekler ve mevduat hesaplarıyla ilgili fonları kötü yönetmekle suçlandı. CFPB, 10 haneli büyük para cezasının yanı sıra Wells Fargo‘ya “sürpriz kredili mevduat ücreti uygulamasını durdurma” ve otomobil kredileriyle ilgili politikalarının belirli yönlerinde değişiklik yapma talimatı da verdi.

SEC Kripto Para

Garlinghouse geçmişte de kripto endüstrisinin mantıksız bir şekilde incelendiğini söylemişti. Bu haftanın başlarında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’i FTX’in ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in çöküşüne ilişkin öngörü eksikliği nedeniyle eleştirdi. Dün akşamsa SEC başkanı kripto para topluluğuna “siz daha henüz gerçek baskıyı görmediniz” minvalinde bir açıklama yaparak parmak salladı.

Ripple CEO’su SEC Başkanı Gensler’i mevzuata uyum konusunda yaptığı çağrıları hatırlatarak eleştirdi. Kripto firmalarına mevzuata uyum konusunda sık sık ders veren Gensler’in, Bankman-Fried ile çok sayıda kişisel toplantı yapmasına rağmen bu büyük faciayı göremediğini söyledi. Bu konuda tamamen haklı olabilir çünkü FTX bu toplantıların, SBF’nin regülasyon çalışmalarına katılımının vesair etkileriyle ülkedeki en regüle borsalardan biri olarak (yanlış biçimde) görünüyordu. Son çöküş durumun öyle olmadığını anlamamızı sağladı.

Ripple CEO’su şunu söyledi;