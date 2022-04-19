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İki Milyon Aboneli Analist, Son Tahminlerini Paylaştı! Bu İki Altcoin’i İşaret Etti

İki milyon abonesi bulunan ünlü kripto para analisti, son tahminlerini paylaşırken bu iki altcoin'i işaret etti.
11:00
19 Nisan 2022
İki Milyon Aboneli Analist, Son Tahminlerini Paylaştı! Bu İki Altcoin'i İşaret Etti
Yazar: Emre Aydıner

Yakından takip edilen bir kripto para analisti, önde gelen Ethereum rakibi Solana’nın teknik engellerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Analist ayrıca Solana’nın (SOL) büyük bir rakibi olarak başka bir altcoin’in ortaya çıktığını söyledi.

Ünlü Analist, Bu Solana Alternatifini İşaret Etti

2 milyondan fazla abonesi bulunan Coin Bureau sunucusu Guy, yayınladığı yeni bir videoda, yatırımcıların ağ kesintileri ve blok zincirinin algılanan güvenilirliğini etkileyen hack’lerden sonra bir Solana alternatifi aradıklarını dile getirdi.

Ünlü analist, yatırımcıların artık merkezi olmayan uygulama (DApp) platformu Near Protocol‘e (NEAR) odaklandığını söyledi ve şu açıklamalarda bulundu;

Near Protocol, bu kullanıcıların ve yatırımcıların birincil alıcısı gibi görünüyor, bu da Solana‘nın birincil rakibi olduğu düşünülürse mantıklı.

Blok zincirleri benzer mimarilere sahip, aynı programlama dilini kullanıyorlar, onları oluşturan yazılım şirketleri aynı bölgede bulunuyor ve aynı kripto VC’leri tarafından destekleniyorlar.

Guy ayrıca, güncellemelere, gelişmelere, duyurulara ve ortaklıklara rağmen SOL fiyatının neden zorlandığına yönelik birkaç başka nedeni işaret etti ve şöyle söyledi;

SOL bir altcoin ve bu, fiyat hareketinin BTC’lerle yüksek oranda ilişkili olduğu anlamına geliyor. Muhtemelen şimdiye kadar fark ettiğiniz gibi, Bitcoin 2 Aralık’tan beri zor zamanlar geçiriyor…

CoinGecko ve CoinMarketCap’e göre SOL’un dolaşımdaki arzı sırasıyla 20 ila 22 milyon arasında arttı. SOL başına ortalama fiyatın yaklaşık 100 dolar olduğu varsayıldığında, bu, tüm SOL’un satıldığını varsayarsak, 2 milyar doların üzerinde potansiyel satış baskısına yol açar.

Solana (SOL) ATH’ı Test Edebilir

SOL’nin mevcut performansına rağmen Guy, kripto para piyasaları daha tanımlanmış bir boğa koşusuna girdiğinde altcoin’in muhtemelen önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden test edeceğini öngörüyor.

Ünlü analist Solana fiyatında beklediği fiyat artışı hakkında şu ifadelere yer verdi;

“SOL için yarım düzineden fazla farklı kurumsal yatırım aracı var ve anladığım kadarıyla, SOL’ün düşük fiyat hareketine rağmen Aralık ayından bu yana makul miktarda giriş gördüler.

Öte yandan bireysel yatırımcılar tarafında, OpenSea‘nin Solana’daki son lansmanı, SOL için kullanıcı hizmet talebinde bir artışla sonuçlanmış gibi görünüyor. Solana’nın DeFi protokollerinde kilitlenen toplam değerin, SOL’ün son rallisi sırasında düşmeye devam ettiği göz önüne alındığında, durumun böyle olduğu varsayılabilir.”

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