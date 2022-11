Okuma Süresi: 4 Dakika

İflasını duyuran dev kripto para borsası FTX, şimdi de bazı kullanıcılardan hesap bakiyelerinin tamamen sıfırlandığına dair gelen haberlerle gündemde. Bu haberlerle birlikte kripto para borsasından milyonlarca dolar değerinde kripto paranın çıktığı görülürken FTX’in resmi Telegram kanalından borsanın hack’lendiğin doğrulanması şok etkisi yarattı.

Hack Saldırısı Resmi Telegram Kanalından Doğrulandı

Şu ana kadar FTX’ten tek bir cüzdan adresine 500 milyon doların üzerinde kripto para aktarıldığı görüldü. Cüzdan, FTX hesaplarını boşaltarak on milyonlarca dolar değerinde çeşitli altcoin‘leri transfer ederken, borsadan aldığı altcoin’lerin bir kısmını satmaya başladı. Bundan kısa bir süre sonra, FTX’in resmi Telegram kanalından saldırıya uğrandığı belirtilerek, kullanıcılardan hiçbir FTX sitesine girmemeleri, tüm FTX uygulamalarının silmeleri ve herhangi bir uygulama güncellemesinin yüklenmemesi talep edildi.

“Araştırıyoruz”

FTX’in genel danışmanı Ryne Miller, kripto para borsasındaki müşteri hesaplarındaki fonların borsalar arasında taşınmasıyla ilgili cüzdan hareketliliklerine ilişkin anormallikleri araştırdıklarını, diğer hareketlerin belirsiz olduğunu iddia ederek “Elimize geçer geçmez daha fazla bilgi paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Cüzdan Hareketlilikleri Hack Saldırısına İşaret Ediyor

FTX yönetimi tarafından doğrulanamayan söz konusu kripto para transferleri, şirketin kullanıcı fonlarında milyarlarca dolar kaybetmesinden ve resmen Bölüm 11 iflas koruması için başvuru yaptığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti. Birçok FTX kullanıcısı, FTX.com ve FTX US‘deki hesap bakiyesinin sıfırlandığını bildirirken uzmanlar FTX’in API’sinin çökmüş olabileceğine dikkat çekti.

Twitter’daki kripto para topluluğunun üyeleri borsadaki fonların bir tür hack saldırısının parçası olarak boşaltıldığı spekülasyonunda bulunurken, kanıt olarak gerçekleştirilen bazı işlemlerin FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’e yönelik hakaretler içerdiğine işaret ettiler. Bazıları para çıkışlarının Bankman-Fried’ın yakın çevresindeki birisi tarafından koordine edilmiş olabileceğini öne sürecek kadar ileri gitti.

Twitter’daki kripto dedektifi ZachXBT, konuya ilişkin olarak attığı bir tweet’te “Birden fazla eski FTX çalışanı bana bu kripto para transferlerini bilmediklerini teyit ettiler” diyerek işlemlerin borsa tarafından gerçekleştirilmediğine dikkat çekti. ZachXBT, bir diğer tweet’inde ise “Bu işlemler muhtemelen bir tasfiye memurunun eylemi gibi görünmüyor. Çok özensiz gerçekleştirilmişler. Bu işlemler hızlı hareket eden birine ait.” notunu düştü.

FTX’e Giriş Yapılamıyor

FTX’in giriş portalı kullanılamaz hale gelmiş durumda (site hala çevrimiçi). Borsa kullanıcıları hesaplarına giriş yapmak istediklerinde 503 hatası ile karşılaşıyor. 503 hatası, genellikle bir internet sitesinin bakım nedeniyle kapalı olması ya da erişime açık olmadığı için sunucunun kullanılamadığı durumlarda ortaya çıkan bir hatadır.

FTX TR’den Açıklama

FTX’in Türkiye kolu FTX TR’den konuya ilişkin peşi sıra açıklama geldi. Açıklamada, “Şu an elimizde olmayan nedenlerle http://FTXtr.com sitesine ve uygulamalarına erişim sağlanamamaktadır. Kullanıcılarımızın bakiye bilgilerini kaydettik, kullanıcılarımızın FTX TR’de bulunan fonları güvendedir. http://FTX.com borsasında dünden bu yana yaşanan gelişmeler nedeniyle FTX TR tarafında da, aynı teknik alt yapı kullanılmasından kaynaklı bazı problemler yaşanmıştır. Buna ek olarak FTX Turkey Teknoloji ve Ticaret AŞ borsası globalden farklı bir tüzel kişilik olarak üyelerinin bakiyelerinin hesaplarına gönderilmesi için son hazırlıkları yapmaktadır. FTX TR borsasındaki kripto ve TRY bakiyelerinizin toplamı, bugün içinde en kısa sürede bakiye sahiplerine TRY olarak IBAN hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Gelişmeleri FTX TR borsamızın sosyal medya hesaplarından sizlere duyurmaya devam edeceğiz FTX TR ekibine olan desteğiniz için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Elon Musk’tan FTX Tweet’i

Sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan ünlü milyarder Elon Musk, FTX ile ilgili tweet attı. Musk, attığı tweet’te “FTX çöküşü Twitter’da canlı olarak izleniyor!” notunu düştü.

Öte yandan FTX’in cüzdanlarının boşaltılmaya başlaması ve çalınan altcoin‘lerin bir kısmının satılması birçok altcoin yatırımcısının panik yapmasına neden oldu. Bazı altcoin’lerin çift haneli düştüğü görüldü.