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İflas Eden Altcoin İçin Umut Veren Açıklama!

Spekülatif fiyat hareketleriyle gündeme gelen bu altcoin için olumlu bir duyuru paylaşıldı.
23:00
21 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz aylarda çok fazla kripto para şirketinin iflasına şahit olduk. Bunlardan birkaçının kendi kripto paraları da vardı. Terra olayının zincirleme etkisiyle iflas eden bu şirketlerin halen pazarlık süreçleri devam ediyor. Yatırımcılar ise kayıplarının telafi edileceği günü bekliyor. Bu altcoinlerden biriyle ilgili önemli gelişmeler var.

Celsius (CEL) Token

15 Ağustos tarihinde 4,6 doları aşan CEL token 0,1 dolar dibinin ardından spekülatif bir yükseliş dönemine girdi. Sonrasında CEL fiyatı 2,1 dolara kadar düştü ve yazı hazırlandığı sırada 2,5 dolardan alıcı buluyor. İflas eden ve kullanıcılarının para çekme işlemlerini askıya alan Celsius’un kripto parası CEL token tüm bunlara rağmen en büyük 100 kripto para arasındaki yerini koruyor. 604 milyon dolarlık piyasa değeri olan altcoin en değerli 67’nci kripto paradır.

İflas ettiği ortaya çıkan bir şirketin kripto parasını açığa satmak (short) çoğu zaman kazanç getirir. Ancak çok fazla yatırımcı bunu yapmak isterse burada devreye büyük oyuncular giriyor. 1 doların altındaki fiyatın daha fazla aşağıya inmesini bekleyen yatırımcılar CEL tokenin 4 doları aşmasıyla milyon dolarla kaybetti. İddialara göre fiyatı yukarı çeken spekülatif alımların önemli kısmı Celsius şirketi ve Alex tarafından yapıldı. Nitekim kullanıcı varlıklarına karşılık gösterilen teminatların önemli kısmını CEL token oluşturuyordu. Yani değerli kalması onlar için hayati öneme sahip.

CEL Token Açıklaması

Yüksek riski bu altcoini kimileri için cazip hale getirdi. Yatırımcıların CEL tokene daha dikkatli yaklaşması önemlidir. Aniden fiyatın 1 dolara düşmesi veya 6 dolara çıkması kimseyi şaşırtmayacak. Şimdi gelelim şirketten yapılan son açıklamaya. Celsius‘un Mali İşler Direktörü, zor durumdaki şirketin yıl sonuna kadar yetecek kadar nakde sahip olduğunu söyledi. Hukuk firması Kirkland & Ellis LLP tarafından 14 Ağustos 2022’de açılan ve Celsius’un likiditesinin bunu ancak Ekim 2022’nin sonuna kadar sürdürebileceğini ortaya koyan bir mahkemenin hemen ardından bu açıklamayı yapma gereği hissettiler.

Alacaklılarla yaptığı görüşmede CEO Alex Mashinsky adına konuşan CFO Chris Ferraro, Celsius’un Tether’in sahip olduğu Bitfinex‘ten 61 milyon dolar kredi alacağını ve vergiler ile madencilik teçhizatlarının satışlarından 20 milyon dolar tasarruf edeceğini söyledi. Personel sayısını da azaltan Celsius yıl sonuna kadar 81 milyon dolar nakitle idare edebileceğini düşünüyor.

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