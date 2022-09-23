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  •   Hodri Meydan! Cardano CEO’sundan Çarpıcı Ethereum ve Ayı Piyasası Yorumu

Hodri Meydan! Cardano CEO’sundan Çarpıcı Ethereum ve Ayı Piyasası Yorumu

Cardano CEO'su Charles Hoskinson,  Vasil hard fork güncellemesi, Ethereum (ETH), SEC ve CBDC gibi konularda görüşlerini paylaştı.
15:30
23 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Cardano CEO’su Charles Hoskinson,  Vasil hard fork güncellemesi, Ethereum (ETH), SEC ve CBDC gibi konularda görüşlerini paylaştı.

Benim Vasil’im, Senin Merge’ünü Döver!

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson bir röportajda Cardano’nun Ethereum’dan daha iyi bir hisse kanıtı (PoS) sistemine sahip olduğunu söyledi.  Cardano’nun merakla beklenen güncellemesi Vasil, dün nihayet başarıyla hayata geçti. Yükseltme, yayına girdikten sonra ADA fiyatı %4’ün üzerine artış kaydetti. Hoskinson, Bitcoin’in (BTC) programlanabilirlikten yoksun olması nedeniyle Katman-1 programlanabilir bir blok zincirine duyulan ihtiyacın, kendisini Ethereum üzerinde çalışmaya ittiğini söyledi. Bununla birlikte, Ethereum bir kavram kanıtı gibiydi ve ölçeklenebilirlikten yoksundu, bu da kurumsal düzeydeki ve devlet tabanlı uygulamalarda kullanılmasını engelliyordu.

Hoskinson’a göre Ethereum’un zincir dışında sorunsuz çalışması için daha iyi bir PoS sistemine ve programlama modeline sahip olması gerekir. Yönetici, Ethereum PoS modelinin “hiper merkezileşme” eğiliminde olduğuna ve staking ekonomisinin zayıf olduğuna inanıyor. Bu durum, Hoskinson’a 2015 yılında daha iyi bir PoS modeli, merkeziyetsizlik ve staking ekonomisi ile Cardano ekosistemini inşa etmesi  için ilham verdi. CEO’ya göre,  Cardano‘nun artık merkeziyetsizliği artırmak için 3.000’den fazla hisse havuzu ve mekanizması var. Ayrıca,GitHub topluluğu, 1000’den fazla yaklaşan proje, 150’den fazla makale ve 10.000 alıntıya sahip. Hoskinson’a göre,  Ethereum’un daha iyi bir tasarıma sahip olması ve bu süreçte doğru yönde hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca, Merge’ten sonra blokların %46’sını oluşturan iki adres olağandışı konumda.

Bu Faktör, Ayı Piyasasını Uzatabilir!

Vasil hard fork, Plutus v2 komut dosyaları, difüzyon boru hattı, referans girişleri, satır içi veriler, referans komut dosyaları ve veri serileştirme de dahil olmak üzere birçok işlev sunuyor. Güncelleme, Cardano ağının işlevselliğini, performansını, ölçeklenebilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini artıracak. Charles Hoskinson, hükümetlere daha fazla güç veren CBDC kavramını da eleştiriyor. SEC Başkanı Gary Gensler gibi yöneticilere daha fazla yetki verilirse, ayı piyasasının uzayacağını  iddia ediyor.

Vasil’den sonra Cardano (ADA) fiyatı yükseldi. ADA,  son 24 saatte en düşük ve en yüksek 0,446 dolar ve 0,479 seviyelerinde idi. Uzmanlar, 0,55 doların üzerinde bir hareketin ADA fiyatı için yükseliş olacağına ve fiyatı 1 dolara doğru iteceğine inanıyor.  Cardano fiyatı son 24 saatte yaklaşık %5 artışla 0,46 doların üzerinde işlem görüyor.

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