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Popüler altcoin projelerinden biri olan Solana‘nın (SOL) yaratıcısı Anatoly Yakovenko, önümüzdeki 12 ila 18 ay için kripto para piyasasına yönelik dikkat çekici öngörülerde bulundu.

“Makroekonomik Koşullar Zorlayıcı Olsa da İnovasyon Durmayacak”

Solana’nın yaratıcısı Anatoly Yakovenko, Bankless podcast’ine verdiği son röportajda önümüzdeki dönemde makroekonomik koşulların zorlayıcı olabileceğini ancak bunun kripto para piyasası için eşi benzeri görülmemiş inovasyon dalgasının önüne geçerek durdurmayacağını söyledi.

Yakovenko, Federal Reserv‘in (Fed) enflasyonu düşürmek için faizleri artırmaya devam etmesi halinde, Ethereum (ETH) rakibi Solana gibi daha az yerleşik Blockchain projelerinden yatırımları uzaklaştırabileceği konusunda uyararak “Bence bu, Ethereum hariç muhtemelen tüm akıllı sözleşme platformları için önemli ve büyük bir soru: Önümüzdeki beş yıl boyunca tüm riskli yatırımların değer kaybettiği ve hiçbir ilgi çekici yanlarının olmadığı yüksek faizli bir ortamda mı yaşayacağız? Bu, Solana 100 kat daha hızlı olsa bile, Solana’nın Ethereum’un kapsamadığı dünya için yararlı bir şey yapamayacağı anlamına geliyor. Tüm Ethereum Layer 2’lerinin toplamından daha fazla işlem yapsak bile olacak olan bu. Bu ortamda dünyaya yeterince değer sağlamaz, eğer sağlamıyorsa bu hayatta kalamayacakları anlamına gelir. Şimdi bu büyük bir ‘eğer’ gibi ve bunu bilmiyorum. Bu kripto para piyasası için gerçekten büyük bir ‘eğer’. Kripto parayı şu anda dünya için onsuz yaşayamayacağı kadar önemli olan ne yapıyor?” ifadelerini kullandı.

Solana’nın Hayatta Kalacağı Görüşünde

Yakovenko, Solana’nın geleceği konusunda iyimser olduğunu ekledi. Dünya genelinde ekonomik bir gerileme olsa bile Solana’nın NFT projelerindeki pazar payının projeyi sürdürmek için yeterli değer yaratacağına inandığını belirtti:

En kötü ayı şapkamı taksam ve her şey çok kötü olsa, faizler yüzde 10 olsa bile Web3’ün NFT iş modeli hayatta kalacak mı? Ben kalacağını düşünüyorum. Ve bu öngörüm eğer bu doğruysa Solana’nın hayatta kalacağını düşünüyorum.

“İnovasyonun Hızı Hiç Görülmemiş Bir Hızda Artacak”

Solana kurucusu, kripto para piyasasındaki inovasyonun hızının hiç görülmemiş bir hızda artacağını ve sektörün volatiliteli ekonomik dönemlerinde başarılı bir şekilde yol almasına yardımcı olacağını öngörerek şu ifadeleri kullandı: